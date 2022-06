Recomendado de cine: cinco inquietantes películas sobre gemelos con no tan buenas intenciones

La figura del doble ha sido uno de los tópicos más fructíferos para el cine de terror. Desde la seminal El estudiante de Praga (1913) de Paul Wegener, en los albores del expresionismo alemán, la idea de un doble fantasmal y maligno que sale del espejo se convirtió en el perfecto artilugio del cine para jugar con el ‘Mal interior’: no una presencia demoníaca que llega del más allá sino esa zona oculta y desconocida de nosotros mismos que nos tienta con el camino del Mal. Luego, el psicoanálisis brindó al cine, a partir de las reflexiones sobre el inconsciente de Sigmund Freud, la estrategia perfecta para la partición: un pozo de secretos al que la conciencia no tiene acceso sino a través de sus sustitutos, sueños y alucinaciones que adquieren expresión en sombras y oscuridades, desdoblamientos que tuercen voluntades y juegos de misterio que transforman toda certeza en incertidumbre.

¿Qué mejor representación del doble que el gemelo, ese hermano idéntico nacido del mismo genoma? Las historias de gemelos diabólicos han jugado un rol interesante en el cine: desde Tras el espejo (1946), de Robert Siodmak, con Olivia de Havilland dando vida a dos gemelas enfrentadas, hasta El otro (1972) de Robert Mulligan, sobre los extraños sucesos que ocasionan dos niños gemelos en una pequeña comunidad rural, la idea de poner dos figuras físicamente idénticas y moralmente opuestas ha permitido al terror lograr la plástica expresión de sus tensiones y socavar al mismo tiempo las propias creencias de los espectadores. El estreno reciente en cines de Gemelo siniestro (2022) permite asomarnos a otras historias similares, disponibles en streaming, que recorren desde diferentes perspectivas esa inquietante dualidad que el terror ha sabido aprovechar con ingenio y un toque venenoso.

Demente (1992), de Brian De Palma.

Demente (1992). La herencia hitchcockiana en la obra de Brian De Palma ha sido la excusa perfecta para asumir el doble como un elemento recurrente en sus películas. En Hermanas (1972), Margot Kidder da vida a Danielle y Dominique, dos hermanas siamesas cuyo destino se ve atado por el crimen. La exuberancia de la estética depalmiana, con sus pantallas partidas y sus guiños al giallo de Dario Argento, permite llevar ese juego de trampas a una forma visual lacerante y efectiva. Ese mismo pulso regresa veinte años después en Demente, en la que John Lithgow interpreta a un psicólogo infantil asediado por su malvado hermano gemelo, quien lo convence de silenciar los más horrendos crímenes. Nuevamente el Mal se aloja en el interior del mundo familiar de De Palma, y la historia de los bíblicos Carter y Cain se remonta a la figura paterna, científico loco cuyo perverso legado ha contaminado la sangre de sus herederos. Lo fascinante en Demente es la confianza que el propio De Palma resume en su puesta en escena, desde la teatralidad en la confección de los escenarios, el juego entre lo real y lo onírico y las atrevidas decisiones de montaje que hacen de la película una muestra ejemplar de ese costado arriesgado de su arte. Disponible en HBO Max, Movistar Play, Apple TV y Google Play.

Amante doble (2017), de François Ozon.

Amante doble (2017) Inspirada en el relato de Joyce Carol Oates, Lives of the Twins, Amante doble se centra en Chloé (Marine Vacth), una joven mujer atormentada desde hace tiempo por dolores abdominales para los que no encuentra alivio ni explicación. Decidida a poner fin a su tormento consulta a un psiquiatra con el que comienza una terapia hipnótica que deriva en amor, sexo y una repentina curación. Sin embargo, ese camino iniciado a las profundidades de su dolor y su placer, concentrado en una inmensa escalera caracol, poco tiempo después de su noviazgo con el atractivo Paul Meyer (Jérémie Renier) desemboca en una trampa. Allí mismo se aloja el gemelo Louis, con la misma apostura de Renier pero con el condimento inquietante de su heterodoxa maldad, envuelta en los caminos más impensados de la ciencia. Ozon combina los sucesivos desdoblamientos en espejos y pantallas partidas para condensar la entrega de Chloé, y también su persistente reserva, que adquieren expresión en un clima enrarecido, un territorio lindante con el fantástico sin nunca abrazarlo del todo. Citas a De Palma y David Cronenberg no agotan el espíritu iconoclasta del director francés, capaz de conjugar lo kitsch con lo espiritual en una película que entiende lo atractivo de ese mundo dividido en dos. Disponible en Amazon Prime Video, Movistar Play y Apple TV.

La mitad siniestra (1993), de George A. Romero.

La mitad siniestra (1993). El ‘padre de los zombis’, creador de la célebre saga iniciada con La noche de los muertos vivientes (1968), incursiona en esta oportunidad en el territorio de Stephen King para desplegar una interesante versión de su novela La mitad oscura, publicada en 1989. El protagonista es Thad Beaumont (Timothy Hutton), un escritor y respetado profesor universitario que tiene un doble literario, nombrado bajo el seudónimo George Stark, artífice de novelas sangrientas pero muy populares protagonizadas por un psicópata. Como el propio Stephen King, Thad es oriundo de Maine, donde lleva una existencia tranquila y pacífica junto a su esposa y sus dos pequeños mellizos. Pese a sentirse afirmado en esa respetabilidad que le brinda su prestigio académico, el dinero proviene de su “mitad oscura”, ese escribiente sanguinario que imagina los peores crímenes de un asesino. Pero cuando un chantajista decide obligar a Thad a revelar su otra identidad y abandonar para siempre esa escritura clandestina, el gemelo George Stark cobra vida de la forma más siniestra. Romero explora la condición misma de ese gemelo con astucia y humor, sin demasiadas sutilezas pero sí con la energía que requiere el género para darnos un buen susto. Disponible en Apple TV.

Sentimientos mortales (2011), de Antonio Negret.

Sentimientos mortales (2011). La película surge de la compañía After Dark Films que en 2010, en asociación con Lionsgate y SyFy, anunció la producción de un ciclo de terror denominado “After Dark Originals”. De toda esa camada la mejor fue Sentimientos mortales, dirigida por el colombiano Antonio Negret –quien ya había incursionado en el género con Hacia la oscuridad (2007), protagonizada por America Ferrera- , sobre dos hermanos gemelos dotados con el poder de la telekinesis que resultan ser dos despiadados asesinos. Aquí la fórmula de “uno bueno y el otro malo” no se cumple, sino que el juego que propone la película se afirma en el poder que conquista esa alianza de maldad a partir del cambio de identidades. Jonas (Edmund Entin) y Seth (Gary Entin) aspiran a doblegar la voluntad ajena buscando sentir ellos mismos una emoción que siempre les resulta esquiva. Ambientada en la calurosa Luisiana, la película asume el ambiente macabro de la tradición del gótico sureño, absorbida por elementos sobrenaturales que ajustan el terror más explícito a la impune perversión de los personajes. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.

Nosotros (2019), de Jordan Peele.

Nosotros (2019). La imagen de dos niñas con un vestido celeste al final de un largo pasillo podría sintetizar la promesa de una inocencia color pastel, sin embargo desde el estreno de El resplandor (1980) de Stanley Kubrick no debe existir imagen más terrorífica. Esa atrevida asociación es la que evoca Jordan Peele en el comienzo de Nosotros, segunda película en la exploración de los contornos del ‘black terror’ después de la pionera ¡Huye! (2017). Una niña deambula con sus padres por una feria de la ciudad de Santa Cruz, en California, cuando al desviarse del camino hacia una playa descubre un pasillo cubierto de espejos en el asoma su doble. Esa gemela idéntica, pero heredera de la pulsión demoníaca del doppelganger, se traslada al presente cuando Adelaide (Lupita Nyong’o), ya adulta, regresa a esa playa de su infancia. ¿Quiénes son los gemelos que irrumpen en las vacaciones de su familia, convertidos en repentinos verdugos de sus cándidas ilusiones de integración? Las claves de Peele están siempre en cómo las experiencias de sus personajes tiñen los entornos y los deforman, hasta hacer de ellos el más siniestro de los paisajes mentales. Los gemelos también pueden salir de atrás del espejo como el eco de las más cercanas pesadillas. Disponible en Movistar Play, Claro Video, Apple TV y Google Play.