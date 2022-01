Regreso a Hogwarts: cuáles son las grandes ausencias en el especial de Harry Potter

A 20 años del estreno de la primera película que inauguró la que sería una de las sagas cinematográficas más famosas de la pantalla grande, HBO Max estrenó Harry Potter: Regreso a Hogwarts. Un emotivo reencuentro que congregó a casi todo el elenco de la popular franquicia a través de los años. Sin embargo, a muchos seguidores les quedó un gusto amargo después del estreno por sus grandes ausencias , en especial la de Michael Gambon, quien había encarnado al personaje de Albus Dumbledore, director de la escuela a la que acudía Harry.

Gambon fue el segundo actor en interpretar a Dumbledore, tras la muerte de Richard Harris en 2002, poco después de dar vida al personaje en la segunda entrega del film. Con una larga trayectoria, el intérprete fue convocado por Alfonso Cuarón, el director mexicano de la tercera película de Harry Potter, El prisionero de Azkabán (2004). A diferencia de su predecesor, el actor decidió no leer los libros escritos por J.K. Rowling, creadora de este fantástico universo , quien es seguramente la ausencia más notoria del especial, del que no participó al verse involucrada en varias polémicas y tras ser acusada de transfobia.

Si bien, según algunos, se tomaba algunas libertades en cuanto a la interpretación del personaje, Gambon se supo ganar, con el tiempo, el amor de los fieles seguidores de Potter. A pesar de tener más de 100 títulos en su extensa carrera artística, entre cine y TV, en su haber (El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, The Singing Detective, Gosford Park), el irlandés, también laureado en el teatro, logró reconocimiento internacional vistiendo la túnica del legendario director de la escuela de hechicería en seis de las ocho películas de Harry Potter.

Ya hace siete años que Gambon había anunciado que se alejaría de los escenarios por su dificultad para memorizar guiones. “Me parte el corazón” explicó al periódico inglés The Sun. Su último proyecto fue un capítulo de la serie Breeders, en 2019. A sus 81 años, el actor afirmó que se había testeado para comprobar si su falta de memoria se trataba de Alzheimer, razón por la cual se podría haber ausentado del especial de HBO Max.

Entre las ausencias del documental, de poco más de hora y media de duración, está también la de Maggie Smith, quien interpretó a la profesora Minerva McGonagall. La actriz ganadora del Oscar tiene uno de los personajes más queridos de la saga, ya que es la que mejor acompañó a los jóvenes magos encarnados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Es probable que la consagrada actriz haya sido quien rechazó la propuesta de participar del reencuentro (tampoco se la ve en las entrevistas promocionales de la inminente película de Downton Abbey, de la que es parte de su elenco protagónico). Smith afirmó en muchas ocasiones q ue el teatro es la parte que más valora de su trabajo y que proyectos como Harry Potter están lejos de ser los que más le satisfacen laboralmente.

Maggie Smith interpretó a Minerva McGonagall en la serie de films de Harry Potter

Otro rostro faltante en el documental fue el de Julie Walters, quien da vida a Molly Weasley, madre adoptiva de Harry. La actriz, que tiene en su haber seis premios Bafta, anunció su retiro del mundo de la actuación a fines de 2020 tras un diagnóstico de cáncer de colon . Si bien Walters se sometió a un tratamiento que fue exitoso, es probable que la actriz haya decidido resguardarse al estar inmunodeprimida. Cabe recordar que el especial se grabó durante la pandemia.

Julie Walters, madre adoptiva de Harry y la mujer que venció a Bellatrix Lestrange Reuters

Robert Pattinson, quien dio vida al popular Cedric Diggory en la cuarta película: Harry Potter y el cáliz de fuego , tampoco volvió para el reencuentro . Las razones por las cuales el actor, al que veremos como el nuevo Batman en marzo, y cuyo personaje marcó un antes y un después en Hogwarts, no participó del programa aniversario, no han trascendido.

Robert Pattinson interpretó a Cedric Diggory en la cuarta película: Harry Potter y el cáliz de fuego Archivo

La ausencia de David Thewlis, quien personifica a Remus Lupin, un querido profesor de la escuela, ha sido junto a la de Gambon una de las más notables. Como respuesta a la gran cantidad de mensajes de seguidores que lo cuestionaban por no asistir al especial, el actor británico publicó un irónico y extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram , lo que dividió a sus fans ya que algunos no entendieron que se trataba de una broma.

“Muchos de ustedes se han estado preguntando por qué no estuve presente en la reciente reunión del elenco de HP. Bueno, el año pasado, como algunos de ustedes recordarán, publiqué tontamente lo que pensé que era una imagen divertida de una figura de acción de Lupin a la que había adjuntado unos pies cómicamente grandes. Parece que hice esto en un aniversario delicado, lo que molestó a muchos. Esto llevó a una enorme cantidad de fanáticos (y algunos integrantes del elenco) a tomar las calles en protesta y firmar una petición exigiendo que se me prohibiera cualquier futura celebración de Potter. En mi defensa, fue idea de mi esposa. No me di cuenta de la importancia de la fecha y, siguiendo el consejo de mi equipo legal, la publicación ha sido eliminada. Espero que esto haya aclarado las cosas”, escribió.

Algunos otros actores que no participaron del homenaje fueron Warwick Davis (Profesor Flitwick), Harry Melling (Dudley Dursley), Fiona Shaw (Petunia Dursley) , Brendan Gleeson (Ojoloco Moody), Emma Thompson (Sybill Trelawney) y David Bradley (Argus Filch).