Una figura de Harry Potter asombró a todos: se casó en secreto

Muchos de los actores que brillaron en alguna de las ocho películas de la saga de Harry Potter, estrenadas entre 2001 y 2011, continuaron con éxito su camino profesional, pero mantuvieron el bajo perfil en lo referido a su vida privada. Un ejemplo de esto es el caso de David Thewlis, quien le dio vida al profesor Remus Lupin, que recientemente confesó un dato que los fanáticos no conocían: se había casado. “Fue amor a primera vista”, escribió el artista en las redes.

El actor, que personificó a un profesor de defensa contra las Artes Oscuras, de 58 años, hizo su revelación a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Allí, Thewlis publicó una foto en la que besa a una mujer y varios retratos de ella.

En el posteo, el actor, que participó en cuatro filmes de la saga de J.K. Rowling, escribió: “Cuando conocí a Hermine vestía un vestido rojo cereza con lunares blancos y fumaba tabaco de una pipa de arcilla. Me dijo que era la directora jubilada de un circo ambulante de pulgas. Pensé que estaba bromeando, pero era cierto. Ça a été un coup de foudre (fue amor a primera vista). En estos días nadie fuma y los únicos anillos están en nuestros dedos”.

Si bien la imagen de los anillos sorprendió a los fanáticos de los filmes de Harry Potter, y en particular a los fans de Lupin, el actor ya había dado pistas en abril de que no era un hombre soltero. Entonces, cuando anunció en sus redes la publicación de su segunda novela, Shooting Martha, el actor confesó que en la elaboración de su material no había visto a nadie, excepto “a mi paciente esposa, Hermine”.

El actor, aquí junto a Daniel Radcliffe en Harry Potter y las reliquias de la muerte, confesó en sus redes que se había casado IMDB

En su última publicación, realizada hace una semana, Thewlis contaba, además, que su esposa tenía que partir de Londres, donde se encontraba con él, a Provenza, en Francia, a visitar a su familia. “Ya estoy un poco perdido. Me siento como una de sus pobres pulgas circenses, sin equilibrio y fuera de control en un trapecio volador, sin red y sin nadie que me atrape”, se lamentaba el actor.

Thewlis había tenido dos relaciones conocidas hasta ahora, con dos actrices. Sara Sugarman primero y Anna Friel después. Hasta antes de su aclaración en las redes, los fanáticos pensaban que el actor, que tiene una hija de 16 años, se había mantenido soltero durante la última década.

