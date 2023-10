escuchar

No es errado pensar que Britney Spears nunca tuvo una vida privada. Expuesta desde pequeña a las miradas y los prejuicios de un público que la convirtió en la princesa del pop primero y no se privó de patearla en el suelo una vez que cayó de lo más alto de los charts, la cantante estadounidense no deja, sin embargo, de sorprender con las revelaciones sobre su pasado .

Este martes, People publicó una entrevista con la intérprete de “Toxic” y dio a conocer un adelanto de su libro de memorias, The Woman In Me, que sale a la venta la semana próxima. Allí, Britney da precisiones sobre el trato que le propinaron sus padres en su infancia y en su adolescencia, desandó los momentos más oscuros de su carrera y de su vida y realizó una fuerte revelación: a los 21 años, mientras mantenía su soñado romance con Justin Timberlike, se sometió a un aborto porque él “no quería ser padre” .

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, y añadió: “ Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes ”.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida ”. Sin embargo, en 2002, cuando se separó de Timberlake, conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (18) y James (17).

Apenas unos minutos después de que el medio estadounidense diera a conocer los extractos de la biografía, cientos de usuarios trajeron al presente una canción que Spears dio a conocer por aquel tiempo y que ahora, con su reciente declaración, cobra un nuevo sentido.

Se trata de “Everytime”, un tema que la cantante incluyó en su álbum In The Zone, de 2003. “Fijate en mí, tomá mi mano. ¿Por qué somos extraños cuando nuestro amor es fuerte? ¿Por qué seguir sin mí? Y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña. Supongo que te necesito, bebé”, comienza la canción, que Spears escribió junto a Annette Stamatelatos.

Y continúa: “ Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara. Me está persiguiendo. Supongo que te necesito, bebé. Hago de cuenta que estás aquí. Es la única manera. ¿Qué he hecho? Parece que te mueves con facilidad, y cada vez que intento volar me caigo . Sin mis alas me siento tan pequeña... Supongo que te necesito, bebé. (...) Puede que haya hecho llover. Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón. Por la noche rezo para que pronto tu rostro se desvanezca”.

Las redes se colmaron de videos en los se ve a Britney interpretando el tema muy emocionada. “Britney siempre dio señales de que ‘Everytime’ no era para Justin Timberlake, sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre”, escribió un usuario de X [la plataforma antes conocida como Twitter]. Junto a un clip en el que se ve a la cantante entonando la canción, al borde de las lágrimas, mientras acaricia su vientre.

Britney siempre dio señales de que EVERYTIME no era para Justin Timberlake sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre. #TheWomaninme pic.twitter.com/c0lPlAvbZS — HER (@HerMachadou) October 17, 2023

Otros recordaron el videoclip original del tema, que incluye a una mujer dando a luz y a Britney corriendo por los pasillos de un hospital con un chaleco de fuerza.

Es que los ojos se me llenan de lágrimas al pensar que Britney Spears hizo Everytime al bebé que aborto y todo por la manipulación de Justin Timberlake.#BritneySpearspic.twitter.com/vC0Hx8C2M1 — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) October 17, 2023

También aparecieron imágenes que retratan el momento en el que Britney grabó el tema. Sentada en el estudio de grabación, con los auriculares puestos, en cuclillas, la actriz se toma el rostro mientras suena la introducción de la canción.

La decisión de abortar es y solo es de la mujer que lleva al feto. No debe ser manipulada por ningún hombre.



Que fuerte que Justin Timberlake haya obligado a Britney Spears a abortar.



Everytime ahora cobra todo otro sentido 😭pic.twitter.com/dA5SRI4j3s — el nicotiq (@nicotiq69) October 17, 2023

A lo largo de sus memorias, Spears puso sobre la mesa las verdades más brutales detrás de lo que se vio en la prensa sobre ella: desde su increíble ascenso como superestrella adolescente hasta su tutela y las relaciones amorosas pasadas. “Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí”, explicó. “No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro”.

LA NACION

Temas Britney Spears