Rating: antes de la esperada final, Bake Off subió sus números y lideró el domingo

Como era previsible, la semifinal de Bake Off, el gran pastelero (Telefe) despertó el interés de la audiencia, convirtiéndolo en el programa más visto del fin de semana y liderando el domingo con 15,7, casi dos puntos, por encima de la marca obtenida el domingo anterior. Ayer, el pico de audiencia del reality conducido por Paula Chaves fue de 16,8 puntos, alcanzando un encendido máximo de 72,3% del share , polarizando la atención del público.

Lejos de esas marcas, compitiendo con Bake Off, el gran pastelero, Periodismo para todos (eltrece) hizo 9,9 puntos y El Tigre Verón (eltrece) promedió 4,5 puntos. En tanto, a la medianoche, el formato de corta duración Bake Off, la frutilla del postre (Telefe), con la conducción de Marcelo Polino, hizo 8,7 puntos.

Precediendo al certamen gastronómico, Trato hecho (Telefe), con la conducción de Lizy Tagliani, alcanzó los 10,5 puntos y picó a un máximo de 13 puntos, cifra lograda en el final. Los números de Trato hecho le permitieron liderar en su franja, dejando el segundo lugar para 100 argentinos dicen (eltrece) con 7,3 puntos. A su vez, el programa animado por Darío Barassi empató con Doctor milagro, el adelanto (Telefe).

Lizy Tagliani el encontró buen tono a la conducción de Trato hecho Bernardino Avila - TELEFE

En la competencia entre La peña de morfi (Telefe), conducido por Gerardo Rozín y Jésica Cirio, y Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) dio por ganador al primero con 5,5 puntos , frente a los 4,9 que logró Juana Viale, acortándose la diferencia con respecto a semanas anteriores. El formato de Telefe, que fusiona gastronomía con música, logró un gran pico de 8 puntos a las 14.45, un número que no obtienen algunos programas que ocupan el prime time.

En elnueve, el tridente compuesto por Quedate en casa, Implacables y Vino para vos sumó algunas décimas con 1,2, 2,2 y 2 puntos, respectivamente. En América también los números fueron mejores a los obtenidos la semana anterior. El show de los escandalones llegó a 1,5 puntos de promedio y tocó un techo de 1,7, mientras que Debo decir logró 1,8 de promedio y trepó hasta los 2,4 puntos, número obtenido a las 22.

En América, Rodrigo Lussich conduce El show de los escandalones, un desprendimiento del exitoso Intrusos alejandro guyot

A diferencia de lo sucedido en elnueve y América, en la TV Pública los números bajaron, siendo lo más visto La final del TC con solo 0,9 décimas de promedio. En Net TV, el liderazgo se lo llevó Lo mejor de Editando tele con 0,3 puntos.

Momentos destacados

Kalia y Emiliano fueron los pasteleros amateurs que no pudieron superar la instancia semifinal de Bake Off, el gran pastelero . La conductora Paula Chaves no dudó en elogiar la excelencia de ambos concursantes que llegaron hasta una de las instancias más emocionantes de la competencia que cuenta con un jurado integrado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, quienes decidieron que Carlos y Facundo sean esta noche los candidatos a llevarse el premio mayor.

En Almorzando con Mirtha Legrand, el periodista Sergio Lapegüe, uno de los invitados que recibió Juana Viale este domingo, se refirió a las reiteradas disculpas públicas que dio en diversos programas ante un comentario desafortunado que realizó en Noticiero Trece, vinculado a la comunidad trans.

Fabián Mazzei visitó Debo decir, el programa conducido por Luis Novaresio. En uno de los bloques, el actor se refirió a la familia que conforma con Araceli González y al buen vínculo que estableció con los hijos de la actriz y empresaria.

Susana Roccasalvo presentó, en Implacables, una entrevista realizada por el periodista Diego Bouvet a Laurita Fernández. La actriz y conductora se refirió a la posibilidad de realizar una obra teatral durante la próxima temporada invernal en Buenos Aires y a la nueva etapa de su relación con Nicolás Cabré.

Los 5 más vistos

1. Bake Off, el gran pastelero (Telefe) 15,7 puntos

2. Trato hecho (Telefe) 10,5 puntos

3. Periodismo para todos (eltrece) 9,9 puntos

4. Bake Off, la frutilla del postre (Telefe) 8,7 puntos

5. Doctor milagro, el adelanto (Telefe) / 100 argentinos dicen (eltrece) 7,3 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.