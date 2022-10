La familia de Michael Landon investiga la misteriosa muerte de Dylan, el nieto del actor

escuchar

La muerte del nieto del fallecido actor Michael Landon conmocionó a la numerosa familia. El joven Dylan Lupia tenía 24 años cuando fue atropellado por un colectivo en Los Ángeles y su madre, Shawna, está exponiendo las contradicciones respecto a lo sucedido.

Shawna Landon es la sexta hija que tuvo el actor de La familia Ingalls, fruto de su matrimonio con su segunda esposa, Marjorie Lynn Noe, con quien estuvo casado de 1963 a 1983. Al año siguiente, el actor pasó por el altar por tercera vez con Cindy Clerico, maquilladora de ese éxito televisivo.

Shawna Landon, hija de Michael Landon, junto a sus hijos; el mayor, Dylan Lupia, murió en agosto y su mamá busca justicia

En diálogo con Page Six, Shawna expresó que las circunstancias que rodean a la muerte de su hijo son “misteriosas”. El joven fue atropellado el 17 de agosto a las 19.31 en el boulevard Palos Verdes por un colectivo que se dirigía hacia el oeste. De acuerdo a lo narrado por Shawna, el horario del fallecimiento de Dylan le fue comunicado al día siguiente, cuando ella estaba por ver una película en su casa con sus otras dos hijas, Sophia, de 15 años, y Olivia, de 10. “Dylan estaba caminando por el carril del colectivo y el chofer alegó que creyó que el vehículo había sido vandalizado [debido al ruido] y que no vio a nadie, aseguró”. Sin embargo, cuando Shawna fue al lugar donde aconteció el trágico episodio, advirtió que el relato del chofer presentaba ciertas incongruencias.

“Todo sucedió a plena luz del día, no hay forma de que no haya visto a mi hijo caminando hacia su dirección”, sumó. Al poco tiempo, la mujer de 50 años se enteró que el conductor del colectivo no se habría detenido tras la colisión. “Siguió hasta la próxima parada e hizo una llamada [a su supervisor] para comunicar que el vehículo había sido vandalizado” . En esos casos, el protocolo indica que el chofer debe parar inmediatamente, y ésto no sucedió. Por otro lado, Shawna supo que había una persona dentro del colectivo y le imploró que salga a hablar.

“No sabemos nada sobre quién iba en el colectivo, solo sabemos que el conductor no siguió el protocolo y tampoco le habló a esta persona tras el hecho. No tenía sentido. No se detuvo para llamar al 911 [emergencias]. Si hubiese sentido un impacto tan grande, hubiese mirado por el espejo retrovisor y hubiese visto a mi hijo tirado en el piso”, manifestó Shawna.

La hija de Landon -quien murió el 1° de julio de 1991 a los 54 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas-, contó que el nieto del actor “no tuvo una vida fácil”. “ Perdió a su padre cuando tenía cinco años por una sobredosis y tuvo problemas para mantener trabajos y relaciones”, aseguró. Asimismo, Dylan había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista. “Era una persona adorable y amable con todo el mundo”, expresó su mamá.

En la misma charla con Page Six, Shawna contó que su mamá, Marjorie, falleció hace siete años y que eran muy cercanas. “Mis padres mantuvieron una relación muy estrecha después del divorcio, hablaban siempre”, declaró. “Yo también estuve con él hasta el último momento”, añadió y contó que se lleva muy bien con sus ocho hermanos.

Michael Landon, en el recuerdo de Melissa Gilbert

La familia Ingalls, una serie icónica instagram

El 1° de julio de este año, con motivo del aniversario 31 de la muerte de Landon, Melissa Gilbert, quien interpretó a su hija Laura en La familia de Ingalls, le dedicó unas sentidas palabras a su “papá televisivo”. “Hoy es el 31 aniversario de la muerte de una de las personas más influyentes en mi vida y estoy muy, muy triste”, escribió la actriz en un ensayo de homenaje para PanCAN, una organización sin fines de lucro que, entre otras actividades, financia investigaciones y proporciona apoyo a las personas afectadas por el cáncer de páncreas.

“Uno pensaría que habría estado sintiendo este tipo de tristeza el año pasado, en el 30 aniversario”, añadió la actriz. “Después de todo, el 30 parece un número más histórico que el 31. Sin embargo, aquí estoy, sintiendo hoy este profundo dolor. El duelo y la pérdida no se preocupan por los números redondos. En mi experiencia, se acercan sigilosamente y te golpean cuando menos lo esperas. Como hoy”, apuntó. “Hoy extraño a mi mentor, mi compañero de actuación, mi director favorito, figura paterna, amigo y jefe. Hoy extraño a mi ‘pá’. Hoy extraño a Michael Landon. Tanto que puedo sentirlo en mi pecho y en mi corazón. Sufro por él”, manifestó Gilbert, quien debutó en la exitosa serie cuando tenía tan solo 10 años.

En una entrevista con el canal CBS en julio de 2020, la actriz contó que Landon creaba un clima muy divertido durante el rodaje. “ Era como pasar el tiempo en un gran campamento de verano, pero en el que además podía jugar a disfrazarme con toda esa ropa fantástica y esos zapatos abotonados. Jamás lo recuerdo como algo que no haya sido divertido ”, subrayó.

