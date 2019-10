Zoë Kravitz, la próxima Gatúbela Fuente: Archivo

Zoë Kravitz, a quien recientemente vimos en la segunda temporada de la exitosa Big Little Lies, tiene un nuevo y gran desafío entre manos: convertirse en Gatúbela para el film The Batman, que protagonizará el actor Robert Pattinson.

Según informaron varios medios norteamericanos, Kravitz se pondrá bajo las órdenes del director Matt Reeves y deberá modelar a su Gatúbela, tras las interpretaciones que hicieron para la pantalla grande Michelle Pfeiffer en Batman regresa (1992); Halle Berry en Catwoman (2004), y Anne Hathaway en Batman: el caballero de la noche asciende (2012).

Antes de quedarse con este papel, la actriz tuvo que sortear algunas pruebas de casting, en las que también participaron Ella Balinska y las latinas Ana de Armas y Eiza González, quienes llegaron a la instancia de probarse en cámara junto a Pattinson, aseguró The Hollywood Reporter. No es la primera vez que Kravitz se cruza con este emblemático personaje, ya que le prestó su voz para el film animado The Batman Lego Movie (2017).

Este proyecto dirigido por Reeves, quien tiene entre su filmografía a las películas Cloverfield (2008), El planeta de los simios (2014) y El planeta de los simios: la guerra (2017), incluye a Jonah Hill, quien se pondrá en la piel de uno de los villanos y Jeffrey Wright, que le dará vida a James Gordon.

En los inicios de esta gran producción, el actor que se iba a poner la célebre capa negra era Ben Affleck, quien ya había dado vida al superhéroe en Batman v Superman: el origen de la justicia, Escuadrón suicida (ambas de 2016) y La liga de la justicia (2017), pero finalmente el actor dio un paso al costado.

Kravitz es reconocida también por películas como Mad Max: Furia en el camino (2015) y Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016) y Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald (2018), estos dos últimos pertenecientes al universo de Harry Potter.

Pero este no es el único desafío de la actriz también fue elegida para protagonizar la adaptación televisiva de la película High Fidelity (2000), una serie que emitirá el nuevo servicio digital de Disney y que reimaginará la novela homónima del escritor Nick Hornby, ahora desde la perspectiva de una mujer (ya que en la pantalla grande la interpretó el actor John Cusack).