Grego Rossello, conocido influencer, youtuber y actor, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras compartir una experiencia personal de rechazo. Con su característico sentido del humor, mostró el momento en el que una mujer, que luego reveló que se trataba de una famosa, rechazó su propuesta de ir al cine.

Grego Rossello mostró la frase con la que una famosa lo rechazó Instagram @gregorossello

La publicación, cargada de humor y autocrítica, llamó la atención de sus seguidores y de otros usuarios de redes sociales, generando una ola de reacciones, tanto de apoyo como de burla.

Mediante su cuenta de X, el humorista publicó una captura de pantalla de una conversación de Instagram en la que se atrevía a invitar a salir a una joven. En este posteo, Grego escribió “¡Una nueva emoción: el rechazo!”, haciendo referencia a la película Intensamente 2. Este comentario no solo generó risas entre sus seguidores, sino que puso en evidencia que los famosos también tienen una vida cotidiana y normativa como los demás, en la que se puede complicar la situación a la hora de conquistar a alguien.

La propuesta inicial del panelista de Se extraña a la nona (Olga) fue tan directa como divertida: “Del uno al 1000, ¿qué chance hay de que vayamos a ver Intensamente juntos? Encapuchados y merendemos algo”. Pero eso no fue lo único que dijo; a su vez, agregó: “Si no te reís muchísimo en la salida me bloqueás para siempre”. Si bien varias personas aceptarían una propuesta de este tipo, mucho más viniendo de un famoso, la respuesta de ella fue contundente y dejó en claro que no tenía ningún interés: “Jajajaja, te quiero mucho”. Ante esto, Grego, sin perder su sentido del humor y vergüenza, le respondió: “Dios, es el ‘no’ más feo que recibí en mi vida”.

La publicación de la captura de pantalla se volvió viral rápidamente, acumulando miles de interacciones y comentarios. Ante la atención que generó su posteo, Rossello decidió aclarar el contexto para evitar malentendidos: “Lo de encapuchados es porque ella es famosa, no por mí. Está claro que no le importa a nadie si yo voy al cine con alguien. Igual no quiso, qué vida de pi...”. Además, aseguró que la chica en cuestión no se enteró del tweet viral. De todas formas, con la instantánea viralización de los chistes hoy en día, es probable que, a esta altura, la protagonista ya haya sido notificada que su rechazo es tendencia nacional.

El comediante no solo compartió la anécdota, sino que también dejó una reflexión sobre las reacciones de su audiencia: “Esto levantó bastante y hay dos grupos: los que empatizaron fuerte y los que dicen que no puedo ir a ver Intensamente porque tengo 32 años. Chúpenme la ver...”. También, aprovechó para agradecer a los usuarios que respaldaron su plan de ir a ver una película “infantil” pese a ser adulto: “Gracias a todos los que bancaron mi plan de ver Intensamente, no importa la edad que tengamos”.

