Cinthia Fernández compartió una rutina para fortalecer los glúteos y causó furor entre sus fans

La tan temida ola de calor llegó a Argentina y convirtió al país en uno de los puntos más cálidos del planeta. Con temperaturas que no dan tregua a los ventiladores y aires acondicionados y una humedad casi asfixiante, la mayoría de las personas optan por pasar el mayor tiempo posible recluidas en sus casas. Pero ese no sería el caso de Cinthia Fernández quien, en contra de cualquier pronóstico, pasó un intenso día en el gimnasio.

La expanelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) es conocida, entre muchos cosas, por ser una apasionada de la actividad física. Su cuenta de Instagram, medio que utiliza para compartir con sus seguidores los aspectos más destacados de su cotidianeidad, es prueba suficiente de que pasa gran parte de su vida entre las paredes de los gimnasios. Según comentó en repetidas ocasiones, el deporte es su fiel compañero desde que es chica e incluso le inculcó ese amor a sus tres hijas, quienes realizan varias actividades físicas.

A la hora de mantenerse activa, Cinthia Fernández probó de todo. Hizo crossfit, patinaje artístico, acrobacia y hasta danza. Cabe destacar que la mediática lució sus habilidades en la pista de baile durante su paso por el Bailando por un sueño (eltrece) y en el show orquestado por Flavio Mendoza, Stravaganza. Actualmente, la influencer se encuentra totalmente dedicada a las máquinas del gimnasio y no pierde oportunidad para mostrarle a sus más de 5 millones de seguidores los exigentes ejercicios que realiza.

Cinthia Fernández es apasionada por los deportes y le inculcó lo mismo a sus hijas instagram

En esta ocasión, fue el turno de fortalecer los glúteos. Tras mostrar el conjunto deportivo que eligió para llevar a cabo la actividad -un short de lycra con un top a juego, ideal para los días de tanto calor-, llegó el turno de exhibir la increíble fuerza que desarrolló gracias a años de trabajar con pesas. Luego de acomodarse en el aparato correspondiente y de engancharse al mismo con un cinturón, se dispuso a levantar 90 kgs.

La increíble rutina de glúteos de Cinthia Fernández

Junto al impresionante video, escribió: “Hace una semana no entrenaba tenía que descargar. Así que mi ciela, ya sabes; no hay milagros. Entrena, complementate con unas buenas proteínas al finalizar y te aseguro que en un mes vas a ver grandes cambios”. Para dejar en claro que lo físico no es lo único que importa a la hora de mover el cuerpo, agregó: “Y, lo más importante, te vas a sentir mejor”.

Al final, terminó el texto con una breve oración de aliento para sus fans: “No hay excusas, ni hay calor. Proba y después contame”. Rápidamente, el posteo superó los 40 mil ‘Me gusta’ y decenas de seguidores acudieron a la sección de comentarios para aplaudir su fuerza de voluntad por hacer un ejercicio tan demandante en plena ola de calor.

Cinthia Fernández recibió la visita de una de sus hijas instagram

Más tarde, a través de sus historias, Cinthia Fernández demostró que no todo es esfuerzo y trabajo duro dentro del gimnasio. En un tierno video que compartió se puede como una de sus hijas juega con una tablet, acostada en una de las colchonetas del gimnasio, mientras ella ejercita su cuerpo.