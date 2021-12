Entre lágrimas, Cinthia Fernández se despidió de Los ángeles de la mañana: “Luché mucho por esta silla”

Arrancó como un reemplazo en un momento complicado de su vida, sin embargo, después de mucho esfuerzo, se convirtió en una panelista estable durante tres años. Este martes, Cinthia Fernández se despidió de Los ángeles de la mañana a pura emoción y confesó: “Luché mucho por esta silla”.

“ La peleé mucho, mucho, mucho. Quizá me gustaría ser autocrítica de mi último tiempo, porque no sé si di lo máximo. Fue un año muy fuerte para mí en lo personal ”, comentó Fernández intentando hablar de corrido sin quebrarse. Muy conmovida por este final inesperado, la bailarina habló de lo mucho que disfrutó ser una “angelita”.

“Siempre me costó mucho irme, pero porque los quiero mucho. Acá hay un clima muy especial. El éxito no es solo un número que está ahí reflejado en la pantalla sino lo que pasó con este grupo, siento que fue el mejor grupo de los que pasé, porque vi muchos pasar . Sé que este lugar no es para cualquiera; el que no entiende la dinámica de LAM se fue. Acá hay códigos, hemos tenido bombas molotov en la mano y no han salido. Y eso me parece que también es éxito. Realmente es un orgullo estar acá”, confesó.

Ante su emoción y angustia por el final de este ciclo, el conductor le dedicó unas palabras. “A mí me pasó algo impresionante con Cinthia. Un día nos fuimos de acá a la radio, fuimos a almorzar y en el auto me empezó a contar la violencia que sufrió con su exmarido [en referencia a Matías Defederico], algo que luego contó acá”, expresó De Brito.

“No lo sabía ni mi mamá, se enteró por LAM. Ese día vi una foto en el teléfono de mi hija (de esos recuerdos que te salen) de uno de esos días y decidí contar la historia. Estaba enferma, no podía salir de ahí y contarlo me alivió, aunque quedé con muchos miedos. De la mayoría de la gente recibí mucho amor. En este programa me dieron la mano cuando otras personas me pegaban . Acá me enamoré, me separé, perdí la billetera”, reflexionó la panelista.

Tras ver un tape con sus mejores momentos en el programa, sus compañeras también quisieron despedirla. “Sos una gran compañera de verdad, la conocí haciendo el programa. Conocí una persona hermosa, una gran compañera, una gran persona. Esa combativa que vemos es un poco loca, pero es hermosa”, dijo Mariana Brey tomando de la mano a una Cinthia completamente quebrada.

“Haber contado esa verdad es de valiente, mucha gente no lo cuenta por vergüenza. Que puedas contar lo que pasaba dentro de tu casa es ejemplificador, jamás hay que guardárselo”, lanzó Miriam Lanzoni, que fue angelita durante ocho meses y este martes participó como invitada.

Pía Shaw también quiso hablar de su relación con Fernández. “Quizá sea a la que más conozco, hemos tenido lindas charlas. A veces la mataría y digo: ‘¿Para qué habla?’. La verdad que conozco pocas mujeres que tengan tanto amor por sus hijas, la preocupación constante que tiene por el laburo y por llevar el mango a su casa. La verdad que labura como nadie, la quiero mucho y seguramente la vida nos va a volver a cruzar”, expresó la última angelita en incorporarse al staff.

“Me llevo amigos y los quiero mucho a cada uno, así locos como estamos todos. No me quisiera ir, pero bueno, son ciclos y seguramente nos vamos a volver a cruzar todos. Y me duele más que ningún lugar de los que trabaje porque la pasé muy bien. Gracias a vos, Ángel, y a todas”, concluyó Fernández mirando a sus compañeros a los ojos.