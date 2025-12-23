Vince Zampella, uno de los creadores del famoso juego Call Of Duty y una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego, falleció a los 55 años en un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en Los Ángeles, California, en la tarde del domingo. El ejecutivo, quien manejaba una Ferrari, murió en el lugar del siniestro, mientras que un pasajero que lo acompañaba también perdió la vida, horas después, en el hospital.

De qué murió Vince Zampella, el creador del Call Of Duty

El ejecutivo de la industria de los videojuegos falleció a los 55 años en un accidente de tránsito. El incidente fue reportado a la Patrulla de Caminos de California aproximadamente a las 12.45 (hora local). Según precisó The Guardian, el choque ocurrió en esa vía escénica. Según NBC, existen detalles adicionales que indican que el accidente se produjo cuando la Ferrari se desvió de la carretera poco después de salir de un túnel e impactó contra una barrera de concreto. El conductor, Zampella, quedó atrapado en el posterior incendio del vehículo, según informó la Patrulla de Caminos de California a NBC. El pasajero fue eyectado del coche y murió más tarde en un centro médico.

La Ferrari en la que se accidentó Vince Zampella

Hay algunas incógnitas que todavía no se develan, por ejemplo, las causas exactas que llevaron al vehículo a salirse de la sinuosa ruta forestal, con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel.

Un testigo proporcionó un video del siniestro, según NBC, que muestra el Ferrari 296 GTS modelo 2026 impactando contra la barrera tras el túnel. Este auto deportivo de lujo, valorado en cifras de seis dígitos, funciona con un motor V-6 biturbo híbrido, capaz de superar los 819 caballos de fuerza.

Quién era Vince Zampella

La trayectoria de Zampella en el mundo del entretenimiento interactivo es vasta. Fue jefe del estudio Respawn Entertainment y cofundador de Infinity Ward, la desarrolladora donde lideró la creación de Call of Duty, una de las franquicias más exitosas de la historia. A lo largo de su carrera, estuvo involucrado en el desarrollo de series de impacto como Medal of Honor y Titanfall, comenzando su andar en la industria a mediados de la década de 1990.

Vince Zampella, cocreador de la exitosa saga Call of Duty y una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego, murió a los 55 años en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California

Su mayor reconocimiento llegó durante su etapa en Infinity Ward, estudio que cofundó en 2002 junto a Grant Collier y Jason West. Allí, no solo dio origen a Call of Duty, sino que también impulsó entregas emblemáticas como Modern Warfare (2007) y Modern Warfare 2 (2009). La saga de Call of Duty vendió más de 500 millones de copias globalmente.

Trailer de Call Of Duty

En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment, estudio que fue adquirido por Electronic Arts (EA) en 2017, según NBC. Desde Respawn, impulsó títulos de gran éxito como Titanfall y el popular Apex Legends, uno de los juegos multijugador más jugados del mundo. En los últimos años, había sido designado por EA como responsable de la saga Battlefield, cuya última entrega, Battlefield 6, fue lanzada en octubre con una positiva recepción de la crítica, consolidando aún más su impacto.