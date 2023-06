Cinthia Fernández cruzó en vivo a Mónica Farro tras su defensa de Aníbal Lotocki: “¿Dónde está tu empatía?”

escuchar

Durante una charla televisiva por el delicado estado de salud de Silvina Luna y la responsabilidad del doctor Aníbal Lotocki, se generó una fuerte discusión en vivo. Todo ocurrió este jueves, durante una entrevista con Mónica Farro en Nosotros a la mañana (eltrece), donde la exvedette se refirió a su experiencia con el cirujano y, al interpretar su relato como una defensa al médico, Cinthia Fernández estalló de bronca y se vivieron momentos de mucha tensión.

El mundo del espectáculo quedó impactado el martes por la noche cuando se conoció la noticia de que la modelo fue internada en terapia intensiva. Como consecuencia de los problemas de salud que contrajo producto de una cirugía estética que se realizó en el 2010, Silvina lucha por recuperarse. Mientras espera por la posibilidad de un trasplante de riñón, continúa en la UCI del Hospital Italiano y todos están atentos a su situación.

En medio de ese contexto, el miércoles por la noche Aníbal Lotocki le dio una entrevista a Telenoche (eltrece) y generó mucha polémica en el medio. En ese contexto, quien también dio su testimonio fue Mónica Farro, que se realizó una operación con el cirujano.

Las declaraciones tuvieron lugar en LAM (América TV) y causaron controversia. Tras aquel diálogo, Farro habló en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana (eltrece) y allí se produjo una fuerte discusión con Cinthia Fernández, panelista del programa, quien interpretó las declaraciones anteriores de la bailarina como una defensa a Lotocki y estalló de bronca.

Cinthia Fernández y Mónica Farro se cruzaron por Aníbal Lotocki

En primer lugar, la vedette aclaró que en su cirugía estética no le pusieron metacrilato, el componente que desencadenó la insuficiencia renal de Silvina Luna. Mientras hablaba, Cinthia intervino y le dejó en claro que no creía que fuera el momento adecuado para este tipo de declaraciones: “Es una frase muy poco feliz decir ‘estoy feliz con lo que me hizo Aníbal’ cuando hay una persona que está peleando por su vida”.

“Yo soy feliz con mi cuerpo, Cinthia ¿Por qué no puedo ser feliz con mi cuerpo?”, respondió Farro. Ante esto, la panelista insistió en que el contexto no es el adecuado y la vedette se justificó en que se lo consultaron: “No me lo pregunten entonces. No puedo decir que me siento mal por haberme operado. No es culpa mía”.

Silvina Luna continúa internada

“Sé un poco empática. Tenés cintura en los medios como para expresarte así. Ojalá que nunca te pase nada. Sos muy desubicada con las declaraciones”, apuntó Cinthia, visiblemente enojada por la situación.

A pesar del enojo de su interlocutora, Farro remarcó que su experiencia no está relacionada con su opinión sobre Lotocki: “No sé por qué no se puede entender que no tiene nada que ver mi situación con lo que yo opino”. En esa misma línea, la vedette sostuvo que en la entrevista con LAM dijo muchas cosas y que solo le hacen reproches por un fragmento de la conversación.

Sobre esto último, Fernández recordó una frase de Farro, quien según sus palabras habría dicho que Silvina Luna “pidió más” luego de operarse y la cuestionó: “¿Dónde está tu empatía, Mónica Farro?”. “Yo no soy quien para defender o acusar a nadie”, cerró la vedette en la tensa discusión con la panelista.

