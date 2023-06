Tras la internación de Silvina Luna, Mónica Farro respaldó a Aníbal Lotocki y causó polémica: “Hay dos lados de la verdad”

escuchar

Desde el 14 de junio, Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, producto de una desmejora en su salud presuntamente causada por una bacteria. Todo esto se da mientras la modelo espera un trasplante de riñón, como consecuencia de una cirugía estética que le hizo el médico Aníbal Lotocki y le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal. Mientras se intentaba combatir una bacteria para comenzar el proceso para prepararla para recibir el órgano, su cuadro empeoró y vivió horas críticas, con una reciente mejoría. En este contexto, el trabajo del cirujano quedó en el foco de todos los medios y fue Mónica Farro quien como su paciente aseguró que su experiencia fue buena.

“Yo me operé con Lotocki. Siempre me tildaron como ‘la defensora de’. Yo no puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena. Lo que haya pasado con otras personas, es horrible. Pero para eso está la Justicia. No soy yo quién para juzgar o no a alguien”, sostuvo Mónica Farro en diálogo con LAM (América) tras conocerse el complicado cuadro de salud de Silvina Luna, quien en 2010 fue intervenida por el médico y, más tarde, lo denunció por mala praxis al detectar un deterioro en su organismo producto del metacrilato que le colocó en los glúteos.

Mónica Farro habló de Aníbal Lotocki: "No puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena"

Desde entonces, Aníbal Lotocki fue puesto en el foco de atención debido a la gran cantidad de demandas públicas y ante la Justicia que recibió por los procedimientos que realizó. Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa se encuentran entre las víctimas que lo denunciaron. Pero también la familia del empresario Rodolfo Cristian Zárate, que murió luego de someterse a una cirugía en la Clínica Cemeco.

En febrero del 2022, el cirujano fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N° 28 de la ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer. La pena se encuentra en suspenso, por lo que está en libertad y aún continúa realizando intervenciones.

En este contexto, Farro expresó que lo sucedido con su colega “le hace ruido, pero que todos los cuerpos son diferentes”, y remarcó que estaba muy contenta con la última intervención que le hizo el profesional cuestionado. “Yo no tengo el producto que tiene Silvina, si yo hoy tuviera que pensar en ponerme ese producto no lo haría, me agarraría miedo. Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos a los que se le murieron pacientes, que han hecho cualquier cagada, pero se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático. Se le da porque es el más visible”, afirmó.

Mónica Farro sobre Lotocki: "Hay dos lados de la verdad"

Sin embargo, en medio de sus argumentos, la famosa aseguró que si la Justicia encuentra culpable a Lotocki de la delicada situación delicada de salud de las denunciantes, desea que reciba la pena máxima. Asimismo, destacó que siente empatía por quienes padecen estas consecuencias y que hoy no recomendaría que se atiendan con él porque no quiere “quedar mal parada”. Aunque no dudó en destacar que con ella tuvo un excelente comportamiento al “prohibirle” hacerse intervenciones que le pidió, lo que le generó muy buena imagen.

“Necesito que quede claro que mi experiencia es buena, no hay más nada. Soy una persona coherente, empática y soy humana antes que todo. Lo de Silvina es muy feo y me hace muy mal. Él tiene su versión; cada uno tiene su versión. Hay dos lados de la verdad acá. ¿Por qué no está preso y sigue operando?”, cerró con un fuerte cuestionamiento.

Silvina Luna se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Italiano (Fuente: Instagram/@silvinalunaoficial)

Sus palabras generaron grandes controversias por haber puesto en duda la culpabilidad del cirujano respecto de los graves problemas de salud que sufren las víctimas tras someterse a procedimientos estéticos con él. Mientras el proceso judicial aguarda que quede firme su condena, Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva y, afortunadamente, en las últimas horas se conoció que tuvo una leve mejoría en su cuadro crítico, por la que le retiraron el respirador.

“Me acaban de avisar que le sacaron el respirador a Silvina Luna y que pidió un vaso con agua. Eso habla de que está mejor, es una buena noticia”, celebró Mercedes Ninci en un móvil con Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) durante su cobertura desde el Hospital Italiano, este jueves. Se esperan novedades al respecto, aunque la institución no realiza partes médicos públicos por perdido del hermano de Silvina, quien se ocupa de la situación.

