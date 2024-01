escuchar

Cinthia Fernández se encuentra constantemente activa en sus redes sociales, en donde comparte con sus 6 millones de seguidores momentos de su vida y también sus proyectos profesionales. En esta oportunidad, sorprendió a todos al dar a conocer el momento en que les prestó ropa a sus hijas y quedó desconcertada por el resultado.

La influencer contó que sus hijas Charis y Bella, de 10 años de edad, se probaron sus prendas y quedó impactada por cómo les quedaban, por lo que dio una contundente reflexión al respecto y la compartió con sus seguidores.

“¿Listos para llorar? Se van a movilizar”, comenzó diciendo la mediática a sus seguidores para anticipar el video en donde se ve a las nenas probándose sus polleras y pantalones de jean. “¿En qué momento crecieron tanto?”, se preguntó con nostalgia, al ver que les entraban a la perfección las prendas.

En esa misma línea, Cinthia relató que, en un primero momento, había separado ropa para donar y que algunas prendas se las dio a sus hijas. “¡Mi short de jean! No te puede quedar así, ¿entendés?”, le dijo a una de las gemelas, mientras que también sumó: “¡No puedo creer que ya les vaya mi ropa!”.

La bailarina les prestó a sus hijas algunas de sus prendas y le quedaron a la perfección

En el video que subió a sus redes sociales, Charis y Bella, las hijas de la bailarina, se probaron una pollera mini de cuero, un short de jean blanco y otro negro con brillos. Acto seguido, la bailarina compartió varias fotos vintage y recordó con nostalgia cuando las nenas eran bebés, por lo que se mostró conmovida. “El tiempo pasa rápido, aprovéchelo”, sentenció Cinthia, en el momento que se dio cuenta lo grandes que estaban las gemelas que tuvo en 2013 con Matías Defederico.

Matías Defederico y Cinthia Fernández llegaron a un acuerdo legal por la manutención de sus hijas

Desde su escandalosa separación en el 2016, Matías Defederico y Cinthia Fernández no lograron construir un buen vínculo, pero, recientemente, ambos habrían llegado a un acuerdo judicial.

Sobre este tema, el abogado Roberto Castillo reveló en diálogo con A la Tarde (América TV), que se logró concretar un trato que “sella la paz”. “En algún momento esta guerra tenía que terminar, porque las que quedan en el medio son las chicas (...) Traté con la ingeniería jurídica llegar, pero a veces no es tan fácil. Cuando hay dos personas que no se pueden entender, cuesta que pasen muchísimos abogados y muchísimos años”, especificó.

“El foco en cuanto al conflicto en lo económico está resuelto (...) Lo que intento resguardar es lo económico, porque me parece que es trascendental para la vida de cualquier chico. Desde ese lugar, para mí era importante que las chicas tengan los alimentos que les corresponden”, sumó el letrado, de manera contundente.

En lo que respecta al acuerdo, explicó: “Consiste en una deuda que Defederico tenía y estábamos por ejecutar. Lo cierto es que no importa quién lo propone, se manifestó en utilizar ese 50% de la propiedad que Matías tiene a favor, que es parte de la sociedad conyugal, como alimento futuro. Es decir, necesito resguardar que esa plata, de ese derecho que tiene Matías sobre la propiedad, que no sea líquida, ya que Cinthia tiene trabajo y puede afrontar todos los gastos. Él cede toda esa parte, pero se la cede a Fernández, entonces puede disponer del bien. Por lo que, si el día de mañana, ella no puede mantener económicamente a sus hijas, tiene un bien que puede vender”.