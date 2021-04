Cinthia Fernández, muy dura con Actrices Argentinas: “Son selectivas”

El colectivo Actrices Argentinas, que apoyó abiertamente la campaña por el aborto legal y acompañó a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés, fue criticado por la modelo Cinthia Fernández, quien dijo que no se sintió acompañada en la denuncia contra su expareja Matías Defederico.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana aprovechó el espacio que le dieron en el programa para dar su opinión sobre el tema. “¿Todas las actrices argentinas, las feministas selectivas, te escribieron cuando contaste tu caso de violencia de género?”, le preguntó el conductor Ángel de Brito. “Nadie. Yo no las necesito porque me parecen totalmente selectivas. Con Griselda (Siciliani) vengo hablando desde el año pasado y está más cerca desde otro lado. A ella la saco, es buena mina y no lo hace público”, aseguró Cinthia.

“Son selectivas, es lo mismo que pasó siempre. Si digo que soy kirchnerista tal vez me dan bola. Y la gente no se tiene que hacer la bolud... Si lo dice alguien que es top, le creen, van todos por la causa; pero si lo dice alguien que viene de otro palo...”, afirmó Fernández, que apuntó hacia el padre de sus hijos al viralizarse un video en el que se lo muestra conduciendo a alta velocidad con los niños en el auto.

“Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue el palo, pero el tema son mis hijas. Yo no puedo hacer nada. Hablé con las nenas. Les dije: ‘Nunca más, chicas’. Pero yo no las puedo retar a ellas. El responsable es el bolu** grande, que tiene unas bolas así (de grandes), ya con pelos, quien tiene que encargarse. Igual, a ellas se lo remarco”, concluyó Cinthia.

La dura acusación de Cinthia contra Defederico

Hace una semana, la modelo contó el difícil momento que atravesó cuando quiso separarse del futbolista. Según su relato, los problemas comenzaron cuando vivían en distintos países de América Latina donde él jugaba. “No sabía cómo separarme. Yo me vine de Ecuador antes, ya ahí estaba todo mal. Fue muy feo”, sostuvo.

“Nunca hablé, fueron muchos años. Yo fui a Arica, en Chile, donde hay un solo hospital y ahí pueden verificar que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años. Y después me pasó con mis hijas. No saben lo que fue: no tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola”, reveló entre lágrimas.

También contó otro episodio dramático que vivió. “Una noche volvió (Defederico) a las ocho de la mañana, totalmente borracho, en un estado que acostumbraba a verlo”, comenzó Fernández. “Le pregunté dónde había estado, una pregunta normal en una familia, que era lo que yo pretendía. Agresivo, me respondió: ‘No me rompas las bo…, no me jodás’. Insistí y se tiró a la cama porque no se podía mantener en pie”, agregó. Después, según su relato, tomó el celular de Defederico y se encerró en el baño para averiguar dónde había estado. Mientras ella intentaba revisar el teléfono, él comenzó a pegarle patadas a la puerta hasta que finalmente logró entrar.

LA NACION