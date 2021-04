“Me morí tres veces”: el relato de la tiktoker que sufre un trastorno en el corazón

La taquicardia supraventricular paroxística (TSVP) es un trastorno en el que la persona que lo padece tienen los latidos del corazón anormalmente rápidos. La mayoría de las personas que padecen estos episodios poco frecuentes tienen vidas saludables sin ningún tipo de restricciones ni intervenciones quirúrgicas. Y algunos casos excepcionalísimos experimentan una sensación de letargo y/o sumo cansancio.

Dentro de este segundo grupo se encuentra la tiktoker británica Rachel Boyle, quien padece un extraño tipo de taquicardia supraventricular. En respuesta a la inquietud de una usuaria, la mujer explicó que sintió como si se hubiese “muerto”. Y no le ocurrió una sola vez, sino tres.

“¿Qué sucedió cuando estuviste ‘muerta’?”, le preguntó una seguidora sin rodeos. A su modo, sin demasiados tecnicismos ni precisiones médicas, Rachel Boyle explicó qué fue lo que sintió.

“Estuve ‘muerta’ tres veces. Solía padecer un trastorno llamado TSVP. Creo que mi corazón llegó a latir hasta 230 pulsaciones por minuto o algo así de espectacular. Y, obviamente, mi cuerpo no resistía, me desvanecía, como que se me nublaba todo y mi corazón se detuvo”, enumeró Boyle.

Para graficar su sensación, utilizó palabras casi místicas, celestiales. “No hay ni una pizca de mentira en todo esto. Juro por mi vida que es lo que me sucedió. Sentí como si literalmente hubiera salido de mi cuerpo, no podía ver nada más que una luz blanca y brillante y a mí misma. Sentí que todo iba muy lento, como si el tiempo se moviera lentamente, como si estuviera yendo en cámara lenta hacia la luz”, describió.

Boyle experimentó la misma sensación previo a una operación de corazón. “Lo recuerdo perfectamente. Sucedió exactamente lo mismo, pero esta vez, me dio un extraña y linda sensación acerca de la muerte, no puedo mentir”, aseguró.

Y la tercera vez que ‘murió' fue en la mismísima sala del quirófano. “Me encontraba en la mesa de operaciones cuando sentí cómo mi alma se desprendió de mi cuerpo. Podía verme desde el punto de vista de un pájaro, me encontraba literalmente encima de mi propio cuerpo; lo veía en el quirófano y no podía ver nada alrededor, ni el equipamiento, ni a los cirujanos: solo mi cuerpo que yacía sobre la mesa de operaciones. Fue algo que me colmó de paz, algo mágico”, concluyó.

