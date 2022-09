Cinthia Fernández reveló la inesperada oferta que le hizo Martín Baclini durante la internación de su hija

Días atrás, Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas con un inesperado viaje a República Dominicana, más específicamente a Punta Cana, en donde disfrutarían a pleno de las instalaciones del Hotel de Nickelodeon. Sin embargo, las tan ansiadas vacaciones se transformaron rápidamente en una pesadilla cuando, recién subidas al avión que las llevaría a destino, una de las niñas se descompuso. Lejos de ser un malestar pasajero, resultó ser una gastritis aguda que la obligó a permanecer internada. De regreso en Buenos Aires, la panelista de Momento D (eltrece) dio detalles sobre la dura vivencia y reveló el gran gesto que Martín Baclini, su exnovio, tuvo con ella.

El Día del Niño, Cinthia Fernández le anunció a Charis, Bella y Francesca que tenían pasajes para irse todas juntas a República Dominicana. La reacción llena de felicidad de las niñas quedó registrada en las redes sociales en donde, poco después, la madre apareció nuevamente par dar una dura noticia. Junto a una foto de la menor acostada en una camilla de hospital, reveló que estaba internada debido a una gastritis aguda provocada por una bacteria.

Al miedo y la angustia de estar en un país desconocido con una de sus hijas enferma y las otras esperándola en el hotel, se le sumó la “gran negligencia médica” de parte de los profesionales de la salud. “La atención fue paupérrima. Colocaron mal una vía y la venita de mi hija no la aceptó. Se produjo una hinchazón. Pero, además, el medicamento no pasaba, por eso mi hija empeoraba. Se olvidaron del antibiótico e hicieron todo mal”, expresó la bailarina en uno de sus múltiples descargos publicados en Instagram. Y aseguró: “Lo que hicieron con mi hija fue una negligencia médica: le levantaron un sumario, se van a ocupar legalmente por lo que pasó”.

Finalmente, tras varios días de internación, Francesca se reencontró con sus hermanas -momento en el que abundaron las lágrimas y los abrazos- y pudo disfrutar el tiempo que quedaba de sus vacaciones entre paseos y parques temáticos.

Ya de regreso en Buenos Aires, Cinthia abrió un espacio en sus Historias de Instagram para que sus seguidores pudieran hacerle preguntas. Muchas estuvieron enfocadas en su experiencia en Punta Cana, especialmente en la internación de su hija junto a Matías Defederico. Entre ellas, hubo una que se interesó por el accionar de Martín Baclini, el exnovio de la mediática, quien mantuvo un gran vínculo con las niñas.

“¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?”, quiso saber un usuario. “Siempre. Y no viajó porque no lo dejé. Además, me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario”, respondió, junto a un emoji de corazón.

Fernández y Baclini comenzaron a salir en el 2018, pero mantuvieron su noviazgo oculta a lo largo de varios meses. Una vez seguros de que su relación iba en serio, ese mismo año se mostraron juntos durante unas vacaciones en Punta del Este y así hicieron público su romance.

Más enamorados que nunca, aceptaron la propuesta de participar en el Bailando como una de las parejas. Ese fue, quizás, su mayor error. De acuerdo a lo que trascendió, los celos de Cinthia por la amistad entre el empresario y Luciana Salazar se salieron de control y él consideró que debían separarse.

A pesar de que en los años siguientes protagonizaron un par de cruces mediáticos, el cariño que se tienen permaneció y quedó evidenciado en las últimas semanas, durante las que él no dudó en demostrarle su apoyo a quien supo ser su pareja.