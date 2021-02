Barby Silenzi se defendió de las críticas por tomar alcohol mientras amamanta

Después de varias idas y vueltas, Barby Silenzi y El Polaco confirmaron su separación. Ahora, ella quedó en el ojo de la tormenta luego de que se difundiera por redes sociales una fotografía donde se la puede ver tomando alcohol mientras amamanta a su hija Abril. Tras la repercusión que se generó, la ex MasterChef Celebrity salió al cruce de las críticas.

En el comienzo del programa Nosotros a la Mañana (eltrece) de este viernes compartieron una fotografía que difundieron en las redes sociales, entre otros el bailarín y coreógrafo Facundo Arrigoni. La imagen muestra a Barby Silenzi con una cerveza en la mano, como brindando, mientras amamanta a su beba.

“Me indigna el repudio a esta foto. No conozco personalmente a Barby Silenzi, pero le quiero mandar un abrazo. ¿Por qué no dejan de joder a las madres y las dejan hacer su vida de madres, con sus chiquitos, sin señalar? Porque está tomando un miserable vaso de cerveza, que nada le hace a una criatura que, por la edad, ya toma leche y consume otras cosas”, opinó Agustina Kämpfer.

Lejos del visto bueno de Kämpfer, Nicole Neumann condenó la foto y la actitud de Silenzi. “Por mi experiencia como mamá, tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija (Sienna) que nació hace cinco años, que el alcohol tarda tres horas en irse del cuerpo. Con lo cual, una podría amamantar a su bebé después de tres horas de haber ingerido alcohol. No sé si cambió, no tengo ni idea. En ese caso, no estaría muy copado lo que estamos viendo”, contrarrestó la modelo.

Barby Silenzi toma cerveza y le da la teta a su hija - Fuente: eltrece

Efectos adversos del consumo de alcohol durante la lactancia

Pablo Montagna recurrió a una fuente autorizada para llevar luz sobre el tema que abordaban. Así, el periodista compartió el audio del médico Diego Montes de Oca: “El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos, puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor, y un consumo excesivo puede causar coma, convulsiones y muerte del lactante’”.

“Yo amamanté y, eventualmente, consulté con doctores sobre el consumo de alcohol, porque cada tanto me gustaba tomarme una copa de vino. Así como dice esto el doctor, hay muchísimas corrientes que te dicen distintas cosas. Una cosa es el consumo excesivo y otra es tomar una cerveza en el transcurso de un día”, enfatizó Kämpfer.

Lejos de concordar, Neumann arremetió con su compañera de panel como ya había ocurrido anteriormente. “Uno no hace lo que quiere con un hijo, es otra vida, hay que velar por ella. Si uno quiere traer hijos al mundo, no puede hacer cualquier cosa”, replicó.

Karina Iavícoli tomó la palabra y compartió mensajes que la propia Silenzi le había enviado. Tras explicar que la ex MasterChef Celebrity está ajena a lo que ocurre en las redes y que se está separando de El Polaco, la panelista hizo públicas sus palabras. “La verdad, yo no veo nada malo por un vaso de cerveza, me molesta porque nadie sabe nada de mi vida, no me interesa lo que digan”, dijo la modelo en el audio.

La foto compartido por el notero de Nosotros a la Mañana que muestra a Barbi Silenzi y Abril junto a El Polaco y sobre la mesa hay dos copones de vino Nosotros a la Mañana

Sobre el final del abordaje del tema, Santi Zeyen, notero del programa, sumó información al respecto y dio una prueba más del consumo de alcohol de la protagonista. “La foto fue de ayer al mediodía, estuvieron almorzando juntos en un conocido restaurante de la zona de [avenida] Figueroa Alcorta. Barby está con la beba a upa y tomando una copa de vino con El Polaco, los dos muy sonrientes”, concluyó.

LA NACION