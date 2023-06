Rodrigo de Paul se refirió al difícil momento que atraviesa Tini Stoessel: “Orgulloso de vos”

escuchar

La salud mental de Tini Stoessel se volvió motivo de preocupación, luego que la artista abriera su corazón y contara que atraviesa un complicado momento, que la llevó a tener ataques de ansiedad y a requerir asistencia psicológica. Asimismo, aseguró que hasta hace unos días se le dificultaba realizar hasta la tarea más sencilla y que, por este motivo, haber encarado su tour por España es un gran paso para ella. En este contexto, su novio, Rodrigo De Paul, la acompaña en sus shows y le dejó un tierno mensaje.

La localidad europea de La Coruña fue la primera parada de la artista argentina en el marco de su show por España y Estados Unidos, fue en medio del recital que se lo capturó a Rodrigo De Paul mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Rápidamente, surgieron versiones que interpretaban que el llanto tenía que ver con la bronca del jugador por la interpretación de Tini Stoessel de “Quiero volver”, canción que creó con su ex, Sebastián Yatra. Sin embargo, el rumor se disipó rápidamente y el sentido de la emoción dio un giro completo cuando la artista habló sobre su problema de salud mental.

El llanto de Rodrigo de Paul al ver a Tini en el escenario

“Hace tres semanas, estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, reveló la argentina en diálogo con el diario El País. Desde entonces, supo que la emoción de De Paul estaba vinculada con esta dura situación que enfrenta su novia, a quien acompaña de cerca.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

En su segundo show en Barcelona, en medio de un emotivo llanto, Tini Stoessel agradeció en vivo a todos por el apoyo que recibe. Más tarde, hizo lo propio en su cuenta de Instagram. Fue en esa publicación en la que por primera vez, Rodrigo de Paul se refirió a este momento que atraviesan como pareja, y una vez más le mostró su apoyo a su pareja.

“Estoy muy orgulloso de vos, de quién sos y de tu fuerza, te merecés todo lo bueno. Te amo”, fueron las palabras del jugador argentino hacia su pareja, quien decidió poner sus sentimientos en palabras. Hasta el momento, se había mantenido en silencio, aunque siempre al lado de Tini.

Rodrigo De Paul dejó un tierno mensaje en redes sociales para Tini (Captura Twitter)

Días atrás, el jugador del seleccionado nacional se volvió el foco de las críticas cuando se supo que durante sus vacaciones no viajaría a la Argentina para reencontrarse con sus hijos, sino que había elegido quedarse en Europa para acompañar a su pareja durante su gira. Sin embargo, la periodista Paula Varela informó en Twitter que los niños viajaron a España para encontrarse con su padre, contrario a las versiones que se mediatizaron.

Paula Varela informó sobre la reunión de De Paul con sus dos hijos (Captura Twitter)

“Rodrigo de Paul está con sus hijos chocho en Madrid y se quedan hasta el 10 que él vuelve a entrenar. Por esto, pidió tenerlos más días de los que le corresponde. Los nenes están felices con su papá. Fueron llevados por la mamá de él. No le interesa subir fotos”, comunicó la periodista, quien además indicó que el jugador se encuentra en buenos términos con la madre de sus hijos, Camila Homs.

LA NACION