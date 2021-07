Cinthia Fernández sufrió un accidente en la autopista y no se detuvo: sus razones

Cinthia Fernández protagonizó un accidente vial que, afortunadamente, no tuvo heridos. Mientras se dirigía a las grabaciones de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), la panelista sufrió un leve choque en su auto, en plena autopista. “Yo igualmente seguí de largo”, contó Fernández, que explicó que no se bajó a hablar con el automovilista porque no quería llegar tarde al magazine matutino que conduce Ángel de Brito.

“A Cinthia la acaban de chocar”, anunció el referente del programa. “¿Dónde fue”, indagó. En ese momento, Fernández se explayó sobre lo ocurrido y contó que, mientras conducía por la autopista camino al canal, un conductor que miraba el teléfono se distrajo y chocó su vehículo en una maniobra de bajo impacto.

“En Lugones me topetearon”, señaló la panelista. “Yo igualmente seguí de largo”, agregó. Luego, la ex de Matías Defederico explicó por qué ocurrió el accidente. “Venía con el celular porque cuando siento, levanté la vista y estaba con el celular. Lo vi justo”, remarcó.

Además, Fernández dio detalles del lugar exacto donde ocurrió todo y explicó que no se bajó a intercambiar información del seguro con el automovilista porque estaba lloviendo y, además, porque quería evitar llegar demorada al programa. “Me siguen los celulares. ¿Viste en la bajada de River? Ahí. Yo igual seguí y no me pensaba bajar por la lluvia y porque no llegaba justamente por el horario”, justificó.

Cinthia Fernández

Poco después de que se produjera el choque y antes de salir al aire en LAM, Fernández usó su cuenta de Twitter para hacer el descargo. “Genial, me tocaron el auto... un p... que venía con el celular”, explicó.

