Cinthia Fernández apuntó contra Diego Maradona Jr por el video con su hijo: “No es normal”

Luego de que Diego Maradona Junior publicara un polémico video donde se lo ve besar a su hijo de tres años en la boca, Cinthia Fernández arremetió contra el hijo de Diego Maradona. En tanto, él salió a defenderse y apuntó contra los que le escriben al privado: ”Los enfermos son ustedes”.

El hijo mayor del diez y Cristiana Sinagra estuvo en el ojo de la tormenta luego de subir un video en las stories de Instagram donde se puede observar que le da un largo beso en la boca a Dieguito Matías, su hijo, mientras comen helado. Las imágenes generaron un fuerte repudio en las redes sociales, donde la bailarina y panelista salió a manifestarse en contra y a pedir “que alguien haga algo”.

“Este asco de video para los que preguntan en los comentarios es Diego Jr con su hijo. Asco, asco, asco. Que alguien haga algo”, escribió Fernández junto a la imágenes en Twitter. “Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal”, agregó en una segunda secuencia. En esa red social hubo quienes señalaron que la actitud del hijo de Sinagra era “algo cultural”, pero la modelo no avaló la respuesta de una seguidora: “Cultural las bol...s, más de uno no va a bancarme por ser hijo de… asco total”, respondió.

La indignación de Cinthia Fernández al ver el video de Diego Maradona Junior mientras besa a su hijo Dieguito Matías

Después de recibir una lluvia de críticas, Diego Jr salió a defenderse a través de las stories de Instagram. “Para contestarle a todos estos idiotas que me escribieron para insultarme. Mi culpa es darle un beso a mi hijo. Y sí, le voy a dar un beso a mi hijo porque yo lo amo. Le voy a dar un beso siempre, es un problema de ustedes, la verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Es un asco. Los enfermos son ustedes, que me escriben estas cosas”, concluyó sobre el tema.

La respuesta de Diego Maradona Junior sobre el beso a su hijo

LA NACION