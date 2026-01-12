Qué se sabe de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron punto final a su matrimonio luego de 15 años de relación y una hija. La ruptura se concretó de común acuerdo antes de las fiestas, aunque la pareja optó por mantener la decisión en el ámbito privado para compartir los festejos familiares y recién oficializó la noticia este domingo.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Fuentes cercanas, confirmaron a LA NACION que el desenlace se produjo de forma consensuada en diciembre y a pesar del distanciamiento sentimental, el exmandatario y la diseñadora priorizaron la armonía familiar y compartieron la Nochebuena y la Navidad junto a sus hijos.

Mauricio Macri y Juliana Awada, separados luego de 15 años de matrimonio

La pareja evitó comunicar la noticia de inmediato para transitar los primeros días de la separación lejos del foco mediático. La convivencia finalizó en buenos términos y ambos mantuvieron la cordialidad durante sus vacaciones en el Sur.

El mensaje oficial en redes sociales

La confirmación pública llegó mediante una publicación de la ex primera dama en su cuenta oficial de Instagram. Awada rompió el silencio con un texto reflexivo sobre el momento personal que atraviesa la familia y solicitó respeto por la privacidad de los involucrados.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió la empresaria.

El posteo de Juliana Awada en Instagram tras su separación de Mauricio Macri Instagram

Los últimos días de convivencia en el Sur

La expareja convivió durante el último tramo del año en el sur argentino. Mauricio Macri utilizó su perfil hace dos semanas para difundir una postal desde el Cumelén Country Club, en Villa La Angostura, a orillas del lago Nahuel Huapi.

El último posteo de Mauricio Macri junto a Juliana Awada (Fuente: Instagram/@mauriciomacri)

“Feliz Nochebuena y feliz Navidad”, redactó el exmandatario al pie de una imagen junto a Awada, Antonia —la hija que tienen en común— y Valentina Barbier. Ese registro fotográfico se convirtió en la última imagen pública de ambos antes de la noticia. Por su parte, la empresaria difundió fotos con su hija y amigos en la Patagonia apenas un día antes de conocerse la ruptura.

Las fotos que Juliana Awada compartió desde el sur mientras se conoció la noticia de su ruptura matrimonial (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

El inicio del romance entre Juliana Awada y Mauricio Macri

La historia entre el ingeniero y la empresaria textil comenzó en septiembre de 2009 en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. En ese entonces, Macri ejercía entonces como jefe de Gobierno porteño y tenía 50 años, mientras que ella tenía 35. Una cena inicial y un viaje de fin de semana a Tandil consolidaron el noviazgo. A los pocos meses de relación, ambos decidieron apostar a la convivencia y formalizar la pareja ante su círculo íntimo.

El paso por el Registro Civil ocurrió el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados. Figuras del deporte, el periodismo y el espectáculo asistieron al evento. Cuatro días más tarde celebraron la fiesta en la estancia La Carlota, en Tandil, propiedad de un familiar de Macri.

Juliana Awada y Mauricio Macri se casaron en el año 2010

Al año siguiente, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia. La niña unió a las familias de ambos: Macri ya tenía a Agustina, Francisco y Gimena de su matrimonio con Yvonne Bordeu, y Awada a Valentina, fruto de su relación con el belga Bruno Barbier.

Juliana Awada junto a sus hijas Valentina, Antonia, y su marido Mauricio Macri (Foto: Instagram/@julianawada)

La dinámica de la pareja en el poder

El expresidente destacó en varias oportunidades el rol de su esposa para su equilibrio personal durante la gestión nacional. En 2021, durante el ciclo La Noche de Mirtha, describió la rutina en la Quinta de Olivos. “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, afirmó en aquel momento. La ex primera dama también expresó su apoyo públicamente al dejar el poder en 2019: “Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.