Clan Maradona: Verónica Ojeda mostró la primera foto de Jana y Dieguito Fernando

En medio de la investigación por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda compartió en las redes sociales la primera foto de Jana Maradona y Dieguito Fernando juntos, y encendió la interna familiar al marcar la diferencia con Dalma y Gianinna.

Ojeda publicó las imágenes de los dos hermanos unidos durante las prácticas deportivas del hijo más chico del astro. “Jana Maradona ¡Gracias por venir al entrenamiento de Dieguito Fernando!”, expresó con felicidad la expareja del Diez a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Pero su publicación no fue casual porque al mismo tiempo que mostraba la primera imagen de los dos hermanos, también agradeció de manera pública a Luis Ventura en un claro mensaje hacia Dalma y Gianinna quienes tienen un duro enfrentamiento con el periodista de espectáculos.

Hace un tiempo, se reveló una conversación entre los hijos de Maradona, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior, con su tía Kity y los médicos del exjugador, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. La charla tuvo lugar a comienzos de noviembre mientras Maradona estaba internado en la Clínica Olivos tras la operación por el hematoma subdural y mientras se definía su internación domiciliaria. Pero el hecho llamativo fue la dura crítica hacia Verónica Ojeda, con quien debían reunirse en representación de su hijo Dieguito Fernando.

Gianinna comenzó la conversación: “Disculpen, ¿hay que llevar abogado a la reunión de hoy? No entiendo”. Dalma agregó: “Yo tampoco entiendo, ¿qué pasó?”. “Supuestamente Verónica va con su abogado a la reunión de hoy. Por experiencia tengo miedo. Simplemente eso”, respondió Gianinna. Dalma apuntó con firmeza contra Ojeda: “Que se deje de hacer circo. No hay reunión entonces. Para hacer circo que se vaya a otro lado. Acá la única que hace bardo y expone todo a la prensa es ella, pido disculpas pero no voy a participar de su circo”.

Cuánto dinero hay en la herencia de Maradona

Mario Baudry y Mauricio D’Alessandro, abogados de Verónica Ojeda y Matías Morla, respectivamente, hablaron la semana pasada sobre el patrimonio que dejó el exentrenador en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Vos no podés pretender que una hija vaya contra sí misma o contra su mamá”, dijo Baudry sobre el reclamo de las hijas del Diez con Claudia Villafañe.

“Está bien, pero cuando los otros abogados avanzan sobre Claudia y Dalma y Gianinna, por lo que estás contando, ahí se pudre todo en el grupo sucesorio”, planteó el conductor Ángel de Brito.

Mario Baudry, el abogado y novio de Verónica Ojeda, manifestó que el patrimonio de Diego sería de entre 6 y 7 millones de dólares Instagram: Verónica Ojeda

“Y, hay discusiones, pero no para romper relaciones”, se sinceró Baudry. “O sea, en la división de dinero están todos de acuerdo”, acotó de Brito.

“En un montón de cosas de la división de dinero se está de acuerdo, que hay poco”, se sinceró Baudry. “¿Hay poco dinero?”, preguntó de Brito sorprendido. “Muy poco dinero, por lo menos por lo que hay en el expediente, y en la causa penal estamos todos de acuerdo”, aclaró Baudry.

“Yo creo que por pudor uno no debe decir cuánta es la plata que hay, pero es la misma emisión de Leliq del Banco Central en diciembre”, contó D’Alessandro. “¿Y cuánto sería eso?”, preguntó de Brito. “Unos 1700 millones de pesos. Yo no sé lo que es poco porque para mi economía es mucho”, expresó D’Alessandro.

“Eso no es verdad. En la causa hay cuatro cuentas, con dinero que todavía no está certificado cuánto hay, salvo lo que ellos declararon. Hoy se llega a entre seis y siete millones de dólares, es todo el patrimonio que hay”, cerró Baudry al respecto.

