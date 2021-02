Luis Ventura denunciará a Dalma y Gianinna Maradona: “Nos vemos en Tribunales”

La guerra discursiva entre el periodista de espectáculos Luis Ventura y las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, recrudeció en las últimas semanas, después de que el periodista dijera que ellas “tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre”.

Cansadas de la situación, las hijas del Diez y su madre, Claudia Villafañe, decidieron convocar al abogado Fernando Burlando para llevar a Tribunales al periodista por daños y perjuicios en el fuero civil y también con una querella criminal.

“Espero la demanda en la puerta de mi casa. Yo nunca amenacé de muerte a alguien por teléfono, pero recibí una amenaza de muerte y lo voy a declarar en el juicio. Si me convocan lo voy a decir. Además, en las redes sociales me dijeron términos como nefasto, misógino y hdp”, manifestó Ventura en una entrevista que realizó Fernando Gatti para Ciudad Magazine.

Consultado por Gatti sobre una posible respuesta hacia las herederas del astro del fútbol, Ventura aseguró que posiblemente accione de la misma manera con Dalma y Gianinna. “Porque con Claudia no tengo ningún problema, si no habla. Pero las pibas no sé por qué están tan indignadas conmigo, que me insultan por redes sociales y me dicen todo el tiempo barbaridades. Nos veremos en Tribunales porque yo también las voy a denunciar. Después que no se asusten porque yo hablé y hablo de cosas menores respecto de cosas que son graves, que ellas saben que han pasado en su interna y que yo no he contado”, dijo el periodista.

Con más de 45 años de oficio en su haber, no existe nada que pueda silenciar o atemorizar a Ventura Archivo

Ventura indicó que no tiene miedo a la querella criminal porque es un periodista y no un delincuente. “Cerraron el velatorio al que habían convocado y toda la gente se tuvo que ir a la casa. Si se c... en esa gente, imaginate que pueden hacer cualquier cosa. Pero no me extraña ni me asusta”, afirmó.

Por su parte, Ventura planea su contraataque en la causa. “Que me demanden no significa que la denuncia sea real. Yo sí voy a presentar una demanda real, con fundamentos, tan solo recopilando todas las barbaridades que me escribieron en las redes en los últimos meses. Todo lo que informé es lo que ellas después publicaron en sus redes. Hablan de misoginia, pero se olvidaron de su época con Verónica Ojeda, cuando no reconocían a Jana como hermana, del tratamiento que le dieron a Doña Tota, cómo trataron a muchas de sus tías. Hablan de misoginia, pero repasaría un poco lo que han dicho y escrito”, advirtió.

El periodista contó además cómo adelantó las informaciones sobre el Diez que todos los medios publican en la actualidad. “Anticipé la muerte de Maradona varios días antes por el estado en que estaba. Y hay gente que ellas distinguen y enaltecen, gente que le cagó la vida a Diego. Los amigos de la salud, tipos sanos, que eran los que le llevaban la droga, y que se detectaba en la puerta de las internaciones, tipos que le querían meter droga por todos lados y hasta se adjudicaban títulos de doctores. Fíjense en las palabras de Diego, porque yo no repetí nada que no haya dicho él, y que haya denunciado en tribunales”, aseguró Ventura.

A pesar del conflicto, confirmó que no tiene ningún problema personal con Dalma y Gianinna porque no las conoce. “No sé ni quiénes son. No las he tratado. Ojo que los juicios se ganan y se pierden, no sea cosa que gane yo, o que la denuncia no tenga curso, porque voy a estar en posición de contrademandar. Yo me siento injuriado y calumniado por lo que subieron a las redes sociales. Ellas suponen cosas, pero yo no las he nombrado mucho como para que estén tan ofendidas”, opinó.

Claudia junto a Dalma, Gianinna y su hijo, Benjamín Agüero

En cuanto a la relación que tiene con Claudia, consideró que es cordial aunque tuvieron algunos enfrentamientos en el pasado. “Más allá de las diferencias, porque un periodista tiene que informar, es buena. Ella en algún momento se enojó mucho conmigo por sus hijas. Me llamó para pedirme disculpas cuando la hija de su socia Silvina me amenazó de muerte. Me dijo que eran cosas de chicas pero esas chicas hoy son mujeres que toman decisiones. Como cerrar un velatorio, mandar a miles de personas a la casa sin poder despedir a su ídolo máximo”, indicó el periodista.

Y para concluir, Ventura se refirió a detalles de su vida personal para diferenciarse de Dalma y Gianinna. “Soy un tipo honesto, pueden ver dónde vivo. Laburo desde que tengo uso de razón y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo. La guita y bienes que tengo en Lanús, donde sigo viviendo, me los gané con el sudor de mi frente. Ojalá todos pudieran decir lo mismo”, remató.

