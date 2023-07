Coki Ramírez recordó el incómodo episodio que protagonizó en los baños del Vaticano antes de cantar para el Papa

escuchar

Desde hace un par de meses, Fernando Dente se puso al frente de parte de la programación nocturna de América TV con Noche al Dente. El programa combina números musicales con entrevistas a distintas personalidades del medio. Los famosos tienen un intenso mano a mano con el conductor y muchas veces revuelven el ‘baúl de los recuerdos’ para compartir información desconocida por el público. El viernes estuvo invitada Patricia “Coki” Ramírez, quien reveló públicamente el problema escatológico que vivió unos minutos antes de tener una de las actuaciones más importantes de su vida. ¿Frente a quien? Nada más y nada menos que el Papa Francisco.

Para inaugurar su participación, la cordobesa y el conductor protagonizaron un gran momento musical donde desplegaron su talento vocal, con la banda en vivo. Tras bajar del escenario se acomodaron en sus respectivos lugares y sin muchas vueltas, Dente fue directo al hueso: “Vos cantaste en el Vaticano, frente a su santidad”. Fue entonces cuando mostraron una foto de Ramírez estrechando la mano con el Papa Francisco en Roma.

Coki Ramírez estuvo en Noche al Dente (Foto: Captura América TV)

“Sí, viajé con Scholas Occurrentes, un programa, un congreso mundial. Tuve la oportunidad de viajar y compuse un himno por la paz, especialmente para Mozambique. Íbamos a viajar ahí y al final no se hizo, pero ese himno es una maravilla y lo hice con el autor Jaime Ciero”, explicó la cantante, que actualmente se prepara para volver a la pista, ya que es una de las participantes confirmadas para el Bailando 2023.

Dente, en tanto, le preguntó sin vueltas: “¿Te pones nerviosa antes de cantar frente al Papa?”. Ella le dijo que sí, que estaba en el Vaticano con nervios, pero esa no era la respuesta que buscaba el conductor, así que siguió punzando: “¿Comiste algo antes?”. Ella intentó restarle importancia y dijo que no recordaba, pero mencionó que comió mucha pizza.

Coki Ramírez recordó la incómoda situación antes de cantar para el Papa en el Vaticano

Fue entonces cuando el director de Heathers cambió la estrategia y le dijo: “Internet dice maldades”. La cara de Ramírez cambió completamente y evidenció una mezcla de asombro con vergüenza y nerviosismo al entender que estaba sugiriendo. “No me digas que te contaron... No puedo creerlo. No seas malo”, comentó mortificada pero dispuesta a hacer pública la información: “¿En qué palabra lo decimos?”.

Intentaron buscar la palabra más “poética” para definirlo y finalmente Coki Ramirez reveló que antes de cantar para Francisco, se le “aflojó el vientre”. En este sentido dio más detalles de lo que sucedió en Roma. “Me decían ‘te vamos a avisar’. Era un streaming mundial y yo tenía que cantar ‘Un cielo aquí', el himno que compuse”, recordó y agregó: “Me dicen ‘ahí viene su santidad’ y yo ‘¡Qué!’”.

“¡Me hacía caca! Se me aflojó todo”, aseguró la cantante ya sin tapujos y fue entonces cuando Fer Dente quiso saber si eran lindos los baños del Vaticano, ya que debió visitarlos. “Yo pensé que había inodoros de oro, pero no”, le comentó su invitada, aunque destacó que era un “baño lindo”. Lo malo fue que lo visitó en una circunstancia bastante incómoda. “Mi hermana golpeando ‘¡Coki te están esperando!’, y yo ‘ahí voy’”, concluyó y con esa frase dio por finalizada la anécdota.

