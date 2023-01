Coki Ramírez, la cordobesa “pasional” que le escapó a la exposición y se ríe cuando la tildan de “complicada”

escuchar

CÓRDOBA.- “‘¿Dónde está ‘la Coki’?’ me preguntaban, porque aunque canto todo el año no estoy tan expuesta en televisión. Y acá estoy, en Bien Argentino”. Patricia “Coki” Ramírez se sumó al espectáculo de Ángel Carabajal en Villa Carlos Paz (Espacio Mónaco, de miércoles a domingo) que también irá al Festival Nacional de Cosquín el lunes 23. En la propuesta también está Marcelo Iripino, los cantantes Mariano Garnero y Pedro Ríos, el humorista Zaul Showman, el Dúo Aruma, la bailarina de tango Rosalía Alvarez, malamberos, bailarinas y músicos en vivo.

Ramírez dice a LA NACION que Carabajal “puso toda la carne en el asador”. Había visto en otras temporadas el show y siempre le había gustado que Carabajal “busca artistas, talentos, cada uno en su especialidad, cada uno con su estilo”. Cuenta que el director la llamó un viernes y el lunes estaba firmando.

“Me convenció -sigue-. Ya antes era como que nos mirábamos, había una conexión. Y pensábamos en la posibilidad de trabajar juntos”. Se ríe cuando menciona que Carabajal le planteó que le había llegado el “rumor” de que era “un poco complicada”. “Me voy a encargar de que te des cuenta de que no es así -subraya que le respondió-. Soy profesional, exigente; prefiero me tilden de complicada y no de irresponsables. Doy lo mejor de mí. A la semana ya vio que era así. Hay buena onda; también con Iripino, que desborda de energía, de talento ”.

Ramírez -que está sola, sin pareja- saltó a la fama en el 2010, cuando fue al “Bailando por un sueño” acompañando a Fabio “La Mole” Moli y empezó con una suerte de pasos de comedia como “novia” de Marcelo Tinelli. De aquellos tiempos se acuerda “bien”, porque dice que se divirtió.

-¿La fama de “complicada” es puro cuento entonces?

-Estoy en una etapa en la que no me importa nada. Trabajo para mí y para brindarme para la gente. Nunca pensé en mirar para los costados a ver qué hacen los otros; mi desafío es contra “Coki”. Mi sueño es esto, me siento muy bien; tengo salud, educación, los valores que transmitieron mis viejos. Soy muy espiritual, muy de lo simple, de disfrutar del hoy. Cuando me tildan de “complicada”, pienso en eso de que “habla más de los que lo dicen”. Con mi hermana (NR: Cecilia) no somos gente informal, queremos que no se nos escape nada. He perdido dinero con tal de no tener problemas; prefiero decir ‘no te quiero más en mi vida, muchas gracias’ que tener problemas. No me meto con nadie. Hacer una carrera implica sacrificios ; estos días duran muy pocas horas porque hay que descansar la voz, dormir bien…

-Entonces te dicen “complicada” porque tenés carácter…

- Soy pasional. Me pasa con todo. Por ejemplo, estoy todo el día hablando de política . Mi mamá me dice ‘pará’, porque leo todo, veo todo, sigo a todos. Y me enojo, y discuto sola.

Ramírez se define como "pasional" y dice que disfruta cantar tangos

-¿Sos muy unida con tu mamá y tu hermana?

-Somos tres hermanas. Muy unidas. Mi mamá Ana me hace los vestidos de los espectáculos, que son hermosos. No tiene local, nada. Los hace para mí. Cuando viajo extraño las peleas con mi vieja, la comida, las charlas, ir al almacén de ojotas. Extraño a mi sobrino; no tengo hijos ni quiero tener, pero ‘Facu’, de 17 años, es todo. Extraño el asadito, las juntadas.

-¿Cómo son unas vacaciones para vos?

-Descansar cuerpo y mente. No son vacaciones eso de viajar y no parar. Para mí es estar en mi casa, con la piletita, descansar, dormir. Este verano, aunque trabajo, lo tomo tan tranquila que está todo bien, es lo que amo. Lo que más me cansa es el maquillaje, el ir y venir, pero en la ruta voy escuchando motivadores, hago ejercicio con la voz y cuando llego al teatro es la alegría. Tomo mate, converso...

-¿Qué recuerdos tenés de tus vacaciones en familia?

-Íbamos a Brasil en el auto. En un Renault 12 una vez y otra en un Duna. Mi viejo adelante y nosotras atrás. Las vacaciones eran de andar en patines, de jugar entre los cajones de gaseosa… Había que divertirse con lo que había; mi mamá se desvivió para que no nos falte nada. Insisto con mi mamá porque era una mujer con un rol protagónico.

-Dijiste que soles escuchar en el auto “motivadores”. ¿Qué lees? ¿Ese tipo de libros también?

-Sí, y es una pena que estén bastardeados. Creo que ayudan, que es tan cortita la vida que te ayudan a que te avives; te meten unos cachetazos. Claro que cada uno lo aplica como quiere. Yo pienso “qué estúpida, que encerrada que estaba”. A veces la mente es un enemigo, igual que el “futurismo” y el “pasadismo”, como les digo. Hoy estoy en una etapa con ganas de hacer de todo; también por eso creo que Carabajal me llamó en el momento ideal.

Ramírez aceptó rápidamente sumarse a Bien Argentino cuando la convocó Carabajal

-¿Te fuiste a Estados Unidos con la idea de radicarte allá?

-No, nunca me iría a vivir. Tenía un proyecto con un productor y después apareció otro. Me dieron la visa de artista pero la rechacé porque tiene que estar patrocinada. Aproveché para conocer; me lo debía. Conocí mucho; estuve cuatro meses hasta que ya no veía las horas de volver. Tenía mis ahorritos, mi plata. Muchos creen que las artistas somos todas mantenidas y no es así. Mi hermana me insistió en “gastate la plata en lo que tenés ganas”. El viaje me abrió un montón la cabeza, pero no me iría a vivir. Tenemos un país maravilloso, claro que también tenemos a los políticos. Más allá de los partidos, el país viene castigado. Nosotras tenemos la ciudadanía alemana por mi mamá, me podría ir, pero no. Sí una gira, sí conocer…

-¿Te gusta viajar?

-Me encanta. Cuando trabajaba con Alberto Plaza conocí mucho Latinoamérica. Mi materia pendiente es Europa; conozco Alemania y Roma, pero quiero conocer más. Puedo estar afuera cuatro meses o un mes, depende.

-¿Qué es lo que más disfrutas cantar?

-Me gusta mucho cantar tango porque es pasional. “Por una cabeza”, “Uno”, me encantan. Me gusta el tango con orquesta y también el folklore romántico. Me crié escuchando discos de pasta de Daniel Toro. Escucho de todo, jazz en el auto, clásica de fondo, el grupo venezolano Lagos, que es moderno pero no grosero. No me gusta el trap ni el rap; no es contra nadie, pero no me gustan las letras tan explícitas, no me van así como habrá gente a la que no le gusta lo que hago yo.

-¿Ibas al Festival de Cosquín de chica, con tu familia?

-Claro. Íbamos, caminábamos, mi papá cantaba, tocaba la guitarra cerca del río. Hace unos años, en el 2015, canté con la Orquesta Filarmónica y fue una emoción muy grande, canté lo que siempre escuchaba, como “Para ir a buscarte” y “Como pájaros en el aire”.

-En el espectáculo cantas “No llores por mí, Argentina”, ¿te genera algo especial?

-Debería ser “No llores Coki”. Antes de empezar se me cierra la garganta con el video de Malvinas que empieza. Yo no había nacido en los años de la guerra, pero mis padres me fueron transmitiendo lo que pasó. Claro que a la canción la había escuchado, la conocía, la tenía en el oído, pero para hacerla en el show no busqué nada… El piano e improvisación, mi propia versión, que es casi hablada. Es un momento muy fuerte.