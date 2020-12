Anya Taylor-Joy, la actriz argentina que brilla en Gambito de dama, cursó sus primeros años de formación en un prestigioso colegio de la provincia de Buenos Aires

Anya Taylor-Joy tiene 24 años y nació en Miami. Sin embargo, la protagonista de la serie Gambito de dama, éxito rotundo desde su estreno en Netflix, se considera argentina. De madre española-inglesa y padre escocés-argentino, Anya vivió casi toda su infancia en nuestro país antes de volver a Estados Unidos, y viene cada Navidad a visitar amigos y familiares. Además, la actriz cursó sus estudios en Northlands, un colegio ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires en el que también se formó Máxima Zorreguieta.

En distintas entrevistas, Taylor-Joy manifestó su amor por la Argentina. De hecho, contó que es una apasionada de la gastronomía local y del cine nacional. Además, elogió el trabajo de los movimientos feministas argentinos en los últimos años.

Cómo es Northlands, el colegio argentino al que fue Anya Taylor-Joy

En 2020, Northlands cumplió un centenario de vida. Se fundó en Olivos, donde hoy ocupa dos manzanas, y luego se extendió a Nordelta con una segunda sede. Abrió sus puertas con 16 alumnos (varones y mujeres) y, tres años más tarde, pasó a ser un colegio solo de niñas. Según explica su página web, dentro de sus principios básicos está la ambición por "estimular a los alumnos para alcanzar un alto nivel académico tomando en cuenta la formación integral de la persona, que quedaron desde entonces cimentados en el lema del colegio, 'Amistad y servicio'".

Northlands es una institución bilingüe con raíces anglo-argentinas, que apuesta a que sus alumnos desarrollen estudios con metodología avanzada en Lenguas, Ciencias, Tecnología y Artes, y que estén en condiciones de acceder a prestigiosas universidades nacionales e internacionales al egresar. Además, busca estimular la práctica deportiva y dice promover "una moral autónoma basada en principios éticos universales", junto al "deseo de participar en el servicio comunitario, cívico y social".

El colegio es laico y sus directivos y docentes hablan inglés a nivel nativo. Entre sus exalumnas figuran Máxima Zorreguieta, Cayetana Álvarez de Toledo, María Belén Aramburu, Nelly Arrieta de Blaquier, Inés Berton, Mónica Cahen D'Anvers y su hija Sandra Mihanovich, Dolores Cahen D'Anvers, Florencia Canale, Paula "Puli" Demaría, las hermanas Vanesa y Silvina Escudero, María Eugenia Estenssoro, María Freytes, Mercedes Margalot y Sol Santamarina. También asistieron las hijas mayores de Mauricio Macri, Facundo Manes, Alberto Nisman, Horacio Rodríguez Larreta y Damián Szifrón.

Marisa Perazzo, quien se desempeñó como vicerrectora general de Northlands durante varios años, dijo en 2016 a LA NACIÓN sobre el perfil de su alumnado: "Un colegio de élite apunta a que solo está orientado a una parte de la sociedad y no es así con el Northlands. No podemos negar que estamos en un contexto social de que hay que tener cierta posibilidad económica para poder pagar la cuota, pero también es una institución preocupada porque sea amplio el contexto social que se dé en el día a día. No hay que ser hijos de sajones o de exalumnos. Es muy amplio en su propuesta y cuando se ofrecen becas también lo que se busca es que con ese aporte sigan contribuyendo a la excelencia educativa y no solo a poblar aulas de élite o que reflejen una parte de nuestro contexto social".

Los gustos argentinos de Anya Taylor-Joy

Tras el estreno de Gambito de dama, Netflix Latinoamérica compartió una entrevista con la actriz en la que se refirió a su vínculo con la Argentina. En ese video, Taylor-Joy habló de su infancia y de su etapa escolar. "A veces me sentía demasiado británica para ser argentina. ¡O viceversa!", expresó la actriz, que vivió en el país hasta sus seis años.

La actriz que encarna a la ajedrecista Beth Harmon en la serie contó que es fanática de la cocina local. Así, reveló que adora las empanadas y los churros con dulce de leche. En relación al cine argentino, en otras entrevistas sostuvo que disfrutó Un novio para mi mujer (2008), la película que protagonizaron Valeria Bertuccelli y Adrián Suar, dirigida por Juan Taratuto.

Hoy, la vida de Taylor-Joy no tiene arraigo en ningún país. Con hermanos en distintos continentes, pasa la mayor parte de su tiempo arriba de un avión para participar en producciones de cine, TV y publicidad alrededor del mundo. Otra razón por la que la actriz vive constantemente de viaje es para poder encontrarse con su novio: el actor, escritor y modelo irlandés Eoin Macken, con quien mantiene una relación de perfil bajo.