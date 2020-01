Cómo es la técnica de Loly Antoniale para que Instagram no censure sus desnudos

La modelo mostró su cuerpo con una ingeniosa técnica, para evitar que Instagram la censure. Crédito: Instagram

Radicada desde hace un par de años en Miami, Mariana Antoniale regresó al país a fines del año pasado, pero no quiso dar demasiados detalles sobre su nueva vida en el exterior. Habiendo superado su relación con Jorge Rial, "Loly" contó que llegó a la Argentina en plan descanso y para reencontrarse con su familia y sus amigos. En las últimas semanas, la modelo se dedicó a difrutar del verano en la provincia de Córdoba, y subió varias fotos con muy poca ropa. ¿Cómo burla la censura de Instagram? La modelo tiene su propia técnica.

Además de fotos en que se la ve en familia y rodeada de amigos, en las últimas horas la cordobesa impactó a sus más de 660 mil seguidores con una foto sin ropa, de espaldas, en la que se cubre con un sombrero.

La modelo, que está radicada en Miami desde agosto de 2016, también sube sugerentes imágenes desde las playas estadounidenses.

Alejadísima de los medios "por decisión propia", y sorprendida por los medios que la esperaron en Ezeiza a su regreso, la ex de Rial no quiso contar cómo terminaron las cosas con el conductor de Intrusos. "No tengo nada que hablar", disparó visiblemente incómoda. Y frente a la insistencia de la movilera de eltrece que aseguró que Morena Rial siempre la recuerda con mucho cariño, la modelo agregó: "Genial (...). ¡Ay, amor basta, basta please!"

La relación entre la joven y el periodista de espectáculos no terminó bien y que tres meses antes de casarse decidieron ponerle fin a su romance. Los rumores del momento hablaban de una mala relación entre Mariana y su hija Rocío. Sin embargo, y después de mucho tiempo, Antoniale rompió el silencio en Bien de Verano, el programa que por aquel entonces Ángel de Brito conducía en Magazine, donde denunció a Rial por maltrato y abuso verbal. Además lo acusó de haberla engañado con Agustina Kämpfer, quien luego se convirtió en la nueva pareja del conductor de América.

Antes de retirarse del aeropuerto y tras asegurar que estaba muy nerviosa, Antoniale se detuvo unos minutos y le habló a Ángel de Brito: "Le agradezco mucho a Ángel que siempre me ha brindado un espacio en su programa. Prometo que voy a ir", confesó mirando a cámara.