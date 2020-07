Pasaron 32 años desde Kevin, creciendo con amor (The wonder years), cómo están los actores de la popular tira estadounidense 32 años después del éxito televisivo

Kevin, creciendo con amor o Los años maravillosos quedó en el recuerdo de todos sus seguidores por sus adorables personajes. Los actores de la exitosa serie estadounidense emitida entre 1988 y 1993 ABC gozaron de notable éxito durante la emisión de la serie. Algunos, continuaron sus carreras en el mundo del espectáculo y lograron nuevos éxitos.

En los últimos días, se confirmó que la comedia -cuyo título original fue The wonder years de seis temporadas y considerada una de las mejores de la década de los 80 tendrá una remake. Por eso, parece un buen momento para repasar, 32 años más tarde, la carrera del elenco que interpretó a aquellos adorables personajes.

Fred Savage (Kevin Arnold)

Fred Savage en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

Fred Savage fue el protagonista de la serie, cuyo tema central es el desarrollo de un niño que se convierte en adolescente y, a o largo de las temporadas de la serie vive distintas experiencias que lo ayudan a crecer.

Por la maravillosa interpretación de Kevin, Savage llegó a ser el nominado más joven, en la categoría de Mejor Actor principal en una serie de comedia en los premios Emmy y los Globos de Oro. El actor solo 13 años cuando alcanzó esas dos importantes nominaciones.

Savage hoy tiene 44 años y obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad de Stanford. En las últimas tres décadas participó de películas como Las reglas de la atracción y Austin Powers en Goldmembe; y en diferentes producciones de Netflix como Friends From College.

Sin embargo, el trabajo más importante de Savage desde The wonder years fue como director de televisión: estuvo a cargo de varios episodios de la serie Modern Family, It's Always Sunny In Philadelphia y 2 Broke Girls.

Danica McKellar (Winnie Cooper)

Danica McKellar en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

El gran amor de Kevin, durante toda la serie fue Winnie, el personaje que interpretaba Danica McKellar. Después de la exitosa serie basada en la vida de Kevin, la actriz no participó de otras producciones de la misma magnitud. excepto por algunos capítulos de la popular serie How I met your mother y su papel en el film Juntos Para Vencer.

La formación de McKellar se alejó del mundo del espectáculo. La actriz -que hoy tiene 45 años- se dedicó a estudiar matemáticas: en 1988 obtuvo su licenciatura en la Universidad de California en Los Ángeles. A partir de ahí, se dedicó a hacer carrera académica y trabajar en publicaciones científicas.

Josh Saviano (Paul Pfeiffer)

Josh Saviano en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

Junto a Winnie, Paul fue el tercer protagonista de mayor relevancia en la serie. Interpretado por el actor estadounidense Josh Saviano el niño se distinguía de los demás por ser muy aplicado en el colegio. Después de Kevin, creciendo con amor, Saviano actuó en la película Camp Cucamonga, que se produjo exclusivamente para ser estrenada en la televisión.

Ya alejado del mundo del espectáculo, Saviano estudió Derecho en la Universidad de Yale. Hoy tiene 44 años y es un prestigioso abogado que integra el bufete de abogados Morrison Cohen.

Dan Lauria (Jack Arnold)

Dan Lauria en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

El papá de Kevin, Jack Arnold, estuvo interpretado por Dan Lauria. El hombre era un veterano de la Guerra de Corea, de carácter serio y contemplativo. En al serie, se dedicaba a fabricar y comercializar muebles.

A diferencia de otros miembros del elenco, Lauria sí tuvo importantes papeles luego de la serie. En esa misma década, participó de Cagney & Lacey, Head of The Class y Hill Street Blues. Hoy, con 73 años, tiene en su carrera también distinguidas participaciones en el cine, como los papeles que obtuvo en Shameless (2018) y The Resident (2018).

Alley Mills (Norma Arnold)

Alley Mills en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

Norma Arnold era la mamá de Kevin en la popular tira. La actriz Alley Mills fue la que le puso el cuerpo a una de las personas más importantes para el protagonista de la serie. A lo largo de las seis temporadas, Norma llega a ser la presidenta del consejo de una empresa de tecnología.

La carrera de Mill tuvo otros puntos sobresalientes además de The wonder years. Mills protagonizó otras comedias como The Associates, que también alcanzó enorme popularidad. Hoy la actriz tiene 69 años y encarna a Pamela Douglas en el show The Bold and Beautiful, en pantalla desde 2006.

Jason Harvey (Wayne Arnold)

Jason Harvey en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

El hermano mayor de Kevin, Wayne, estaba interpretado por Jason Harvey, que venía de participar en películas como Regreso a la escuela, La gran aventura de Pee Wee y Regreso al futuro.

Con 42 años, el actor estadounidense todavía mantiene un vínculo muy estrecho con Savage. Además de los distintos papeles que obtuvo tras la serie, comenzó una carrera como productor televisivo y se enfocó en reality shows: trabajó en Hardcore Pawn: Chicago y Big Easy Brides.

Olivia d'Abo (Karen Arnold)

Olivia dAbo en Kevin, creciendo con amor y en la actualidad

La hermana más bohemia de Kevin se llamaba Karen. Este entrañable personaje estuvo interpretad por Olivia d'Abo una actriz británica que comenzó su carrera en el cine. Antes de ser parte de la serie, la artista obtuvo un papel como la princesa Jehnna en Conan the Destroyer (1984). Hoy, con 51 años, la actriz es aún más reconocida por el papel que interpreta en La Ley y el Orden: Intento criminal, en el que, lejos de la inocencia de Kevin, creciendo con amor, es una verdadera villana.