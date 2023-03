Marcelo Corazza, detenido: cómo fue su paso por la casa de Gran Hermano en 2001

escuchar

Durante la mañana del lunes 20 de marzo, Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, fue detenido en su casa de Tigre por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en el marco de una causa por corrupción de menores, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño N° 48.

La investigación, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION, comenzó a fines de año pasado. Se llevaron a cabo seis allanamientos y se detuvieron cuatro personas, entre las cuales se incluye al exparticipante del reality.

¿Cómo fue el paso de Marcelo Corazza por Gran Hermano?

En 2001, Corazza se consagró, a sus 29 años, como el ganador de la primera de las diez ediciones de Gran Hermano, uno de los programas más populares de nuestro país, el cual está a días de llegar a la final de su edición acutal. En aquel momento, se trató de una gran apuesta por parte de Telefé, ya que la Argentina fue el primer país latinoamericano en comprar el formato, con una inversión millonaria.

Sin embargo, el ganador del certamen no fue uno de los hermanitos que eligió la producción para que ingrese a la casa el 10 de marzo de 2001, cuando comenzó la competencia, sino que ingresó recién en la octava semana del reality, como suplente tras la renuncia de Gustavo Jordurcha.

Los cuatro finalistas del primer Gran Hermano: Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet Captura de video

Su historia conmovió al público: huérfano de padre y madre, era un profesor de educación física y entrenador de rugby, un deporte que lo apasionaba, y vivía con sus hermanas en una casa sencilla de Tigre. De hecho, no se anotó en el programa en busca de la exposición y la fama, sino para poder comprarse una casa. “Yo entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, recordó a principio de año al conversar con el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Su camino en la competencia, que en aquel momento era conducida por Soledad Silveyra, no fue fácil y los otros participantes lo mandaron una y otra vez a placa de nominados. Sin embargo, el apoyo de la gente fue total y ganó la final por una diferencia arrolladora: Corazza recibió 357.492 votos; mientras que Tamara Paganini obtuvo el segundo lugar con 34.626 votos; Gastón Trezeguet alcanzó el tercer puesto con 18.837; y Daniela Ballester quedó cuarta con 16.687.

En ese entonces, Gran Hermano ofrecía 200 mil dólares al ganador pero, como él había ingresado a la casa después de que se iniciará el programa, recibió un proporcional del premio mayor por la cantidad de días que estuvo en la casa (63 de los 112 días que duró el certamen). De ese modo, se fue del reality con US$121.200 del total. El resto del premio se repartió entre Tamara Paganini (US$39.406), Gastón Trezeguet (US$23.642) y Daniela Ballester (US$15.752).

En una entrevista con LA NACION al poco tiempo de que haya iniciado la última edición de Gran Hermano, el exparticipante señaló qué fue para él lo que lo hizo ganar: “Es un juego de convivencia. Tenés que estar bien con la gente de adentro para que no te nominen y no hacer cosas malas para que los de afuera tampoco te echen de la casa. Tenés que ser medianamente divertido y pícaro”.

Tras su victoria, Marcelo Corazzo comenzó una larga carrera como productor en Telefe, especialmente en la parte de locaciones y exteriores. Además, actualmente coordina parte de la producción en los debates de la edición actual de Gran Hermano.

LA NACION

