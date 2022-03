Como Ricardo y Marta: Martita Fort ya eligió de qué quiere trabajar

Martita Fort, hija del fallecido Ricardo, tiene en claro a qué dedicarse tras cumplir 18 y ser mayor de edad. En una entrevista que le concedió al segmento Herederos de Telefe Noticias, reveló que quiere desarrollar, primeramente, su faceta artística y luego abocarse al rubro comercial de la empresa que heredó de su padre.

Martita Fort develó sus planes luego de cumplir 18 años instagram.com/martacfort

Tanto ella como su hermano, Felipe, sufrieron un duro revés en el comienzo de este año con el suicidio de Gustavo Martínez, su tutor, y debieron superar rápidamente el golpe para tener en claro las ideas en esta nueva etapa de su vida.

“¿En el futuro te gustaría ser famosa?”, le consultó la periodista Gisela Busaniche, a lo que Martita afirmó: “Sí, estoy viendo por cuál rumbo ir, quiero hacer clases de actuación, ver cómo me va con eso, la gente me dijo que tengo futuro ahí, que puedo ser una buena actriz”.

Al igual que su multifacético padre, Marta aclaró que también está en sus planes aprender a cantar, para agregarle al lanzamiento de su carrera una arista más artística: “También me gusta el canto, pero primero me quiero formar, y si todo sale bien capaz me dedico a eso”.

Fuera de lo que son las luces de las cámaras y el run run del espectáculo, aclaró que entre sus planes está el interés de estudiar economía para, en el día de mañana, estar capacitada y tomar un rol protagónico en la fábrica de chocolates. “¿Y la empresa?”, indagó la entrevistadora. “Quiero ver cómo me va en la empresa, ya tengo 18 años y quiero saber manejar mi propia economía, no tengo el deseo de quedarme en mi casa todo el día. Sí o sí tengo que estar”, continuó.

En la misma línea, admitió que le gustaría mejorar la imagen actual: “Se me ocurren nuevos productos, quiero expandir la empresa, me llegaron comentarios que tenemos demanda en Europa y se necesita un cambio”.

Martita y Felipe, los hijos de Ricardo Fort Rafael Delceggio

Entre las modificaciones, una de la más rutilante para dar un golpe de efecto, sería modificar los mensajes que vienen como sorpresa en los chocolates Dos Corazones por las frases icónicas de Ricardo Fort, tales como: “Miameeee”; “Basta, chicos”; “Mamá, ¡cortaste toda la looz!”; “¡Sacá la mano de ahí, caraj*!”; “Te vas a quedar electrificada, loca” y “Yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce”, entre otras.

Otras frases de Martita sobre Ricardo Fort

“Era muy sobreprotector. Nosotros teníamos cuatro equipos de seguridad y me acuerdo que ya me parecía raro tener cuatro patovicas atrás de mí mientras iba a merendar con mis amigas. Entonces, en un momento le pedí que por favor al menos un día no traiga patovicas, porque iba colegio en la primaria y quería salir de ahí sola, como la gente normal. Me molestaba un montón, porque me sentía intimidada. Se lo decía, pero a él no le importaba”.

Ricardo Fort en el programa "Showmatch" conducido por Marcelo Tinelli

“De mi papá tengo el carácter, aunque yo parezco dócil. Cuando me enojo, soy un poco hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente con la que me reúno y ver si son de confianza o son ‘trepas’. Me he sentido usada varias veces. Cuando salgo con gente, a veces me doy cuenta que les gusta más la presencia de ‘la hija de Ricardo Fort’ que ‘Marta’”.