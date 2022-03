Murió Gerardo Rozín: “Gracias por confiar en mí”, las emotivas palabras de Jesica Cirio, su última compañera de pantalla

Mientras amigos y familiares de Gerardo Rozín participan del último adiós al periodista, quien murió anoche a causa de un tumor cerebral, la conductora Jesica Cirio, su última compañera de pantalla en “La Peña de Morfi”, le dedicó una extensa publicación en las redes sociales, donde afirmó tener el “corazón roto” por su fallecimiento y le agradeció por haberla elegido para estar al frente del ciclo televisivo.

“Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza…”, comienza el posteo de la modelo en Instagram y agrega: “Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria”.

A continuación, Cirio recordó a su compañero como la persona que le “abrió las puertas” en “La Peña de Morfi” y como “un grande de la televisión”: “El que más hizo por la música y se fue demasiado rápido”. “¡Me enseñaste que se pueden hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos… ¡Gracias por confiar en mí, gracias por enseñarme tanto!”, expresó.

Sobre el final del texto, la conductora describió a Rozín como “un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, de su familia, Fontanarosa y su amado Rosario Central”. Y cerró: “Por siempre en mi corazón. Te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar”.

“No te creí, ni te quise creer”

Otra de las compañeras del periodista en la pantalla chica que lo despidió en las redes sociales fue Zaira Nara, junto a quien condujo “Morfi, todos a la mesa” en 2017 y diversos programas tiempo después.

“Me dijiste ‘me estoy muriendo’ y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”, reveló la modelo en un posteo de Instagram, donde le agradeció a Rozín por “prepararla” para que lo iba a atravesar tras su fallecimiento. Además del texto, compartió imágenes de algunos de los momentos más importantes que vivieron juntos, tanto dentro como fuera de un estudio.

Hizo lo propio Julieta Prandi, compañera de Rozín en “Gracias por venir, gracias por estar”, quien expresó: “Estoy entre el llanto y el shock, fue un gran compañero. Trabajar con él es una experiencia única, era inevitable aprender a su lado. Una persona atenta, exigente, presente, delante y detrás de cámara. Tuve el privilegio de trabajar con él muchos años en el proyecto más lindo que hice en mi carrera. Está presente en cada cosa que aprendí. Hasta hace un mes estuvo en el minuto a minuto del programa que hago. Cuando me vio nuevamente en pareja me llamó para decirme ‘me encanta verte bien’. Para mí fue un gran maestro”.