Con un nuevo video, Shakira mostró sus habilidades de skater

En un homenaje a las mujeres latinas, Shakira y Black Eyed Peas lanzaron un nuevo videoclip, donde la cantante colombiana volvió a sorprender por sus movimientos, pero esta vez en particular, dejó a todos con la boca abierta al mostrar sus habilidades como "skater".

Los cantantes dieron a conocer el video de "Girl Like Me" (Una chica como yo) a través de sus redes sociales y en las imágenes se puede ver a Shakira con un especial equilibrio sobre un skate en el que patina a la perfección.

En el video, la cantante colombiana también viste un conjunto aeróbico con un traje cavado, tiradores y zapatillas blancas deportivas, donde vuelve a demostrar su habilidad para mover el cuerpo.

"No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a 'Girl like me'. Mas de lo que podía desear. Los quiero", escribió la esposa de Gerard Piqué en su cuenta de Instagram, donde compartió distintos fragmentos del video.

La canción apareció en el último álbum "Translation" de Black Eyed Peas, que fue lanzado en junio pasado. El video se volvió rápidamente viral en las redes sociales y a las pocas horas de su lanzamiento ya superó las 4,8 millones de visualizaciones en YouTube.

Esta no es la primera vez que la cantante se sube a la tabla para hacer skate. De hecho, hace algunos meses compartió un video en sus redes sociales en la que se la pudo ver patinando a toda velocidad y donde reconoció que le encantaba realizar skate al atardecer.