En el mundo de la farándula las relaciones entre famosos llaman la atención de los espectadores y la edad, en muchos, casos se vuelve un tema de conversación. En esta galería aparecen algunas de las parejas famosas que tienen grandes diferencias de edad.

lsa Pataky y Chris Hemsworth (7 años de diferencia)

El actor de Thor es 7 años más joven que su colega de Rápidos y furiosos Crédito: El Tiempo/GDA

El actor australiano, reconocido por personificar a Thor en las películas de la saga de Avengers, y la actriz española, reconocida por su personaje de Elena en la saga de Rápidos y Furiosos, se conocieron en 2009 a través de su profesora de dicción. Al año siguiente se casaron y ahora tienen tres hijos. Pataky tiene 44 años y Hemsworth 37.

Shakira y Gerard Piqué (10 años de diferencia)

Una década de diferencia hay entre el futbolista español y la cantante colombiana Crédito: El Tiempo/GDA

Piqué tiene 33 años y Shakira 43. Se conocieron antes de participar en el mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. Shakira protagonizó la inauguración del evento y Piqué ganó el torneo junto con la selección española. Llevan 10 años juntos y tienen dos hijos: Milan y Sasha.

Nick Jonas y Priyanka Chopra (11 años de diferencia)

Ella trabajó en un video de los Jonas Brothers y allí surgió el romance, que desconoce la diferencia de edad Crédito: El Tiempo/GDA

Él tiene 27 y ella 38 años, llevan tres años saliendo y dos años de casados. La pareja se popularizó desde que la actriz, proveniente de la India, protagonizó junto con Sophie Turner y Danielle Jonas el video de Sucker, la primera canción que lanzaronlos Jonas Brothers en su regreso.

Blake Lively y Ryan Reynolds (11 años de diferencia)

El actor de Deadpool le lleva 11 años a la estrella de Gossip Girls Crédito: El Tiempo/GDA

Blake Lively es mundialmente reconocida por su papel de Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girly Ryan Reynolds es famoso por protagonizar grandes películas de Hollywood como Deadpool, Escuadrón 6 y La Propuesta. La pareja se conoció en el rodaje de Linterna Verde, un año antes de que salieran oficialmente. Se casaron en 2012 y luego del matrimonio han tenido dos hijos: James e Inés. Actualmente, Lively tiene 32 años y Reynolds 43.

Mariah Carey y Bryan Tanaka (13 años de diferencia)

La cantante, feliz con su actual pareja, 13 años menor Crédito: El Tiempo/GDA

Mariah Carey es una cantante reconocida por éxitos como All i want for christmas is you y When you believe. Cumplió 50 años y Bryan Tanaka, su pareja actual, tiene 37. Su relación se hizo pública en 2017, pero la pareja se conocía desde 2006 cuando el bailarín y coreógrafo participó en el tour Adventures of Mimi que realizó la cantante. Aunque hubo rumores de una ruptura, llevan una relación que parece estable y feliz.

Ben Affleck y Ana de Armas (16 años de diferencia)

El actor norteamericano le lleva 16 años a la actriz cubana Crédito: El Tiempo/GDA

Ana de Armas, reconocida por participar en películas como Knives out y Blade runner 2049, y Ben Affleck, r ecordado recientemente por encarnar a Batman en The justice league, han sido vistos compartiendo esta cuarentena como pareja. Se conocieron a finales del año pasado mientras rodaban la película Deep Water, donde ambos interpretan la historia de un matrimonio con problemas. El actor norteamericano y la actriz cubana se llevan quince años de diferencia: ella tiene 32 y él, que cumplió años este 15 de agosto, 48.

George Clooney y Amal Alamuddin (17 años de diferencia)

Clooney tiene 59 años y Amal Alamuddin, 42 Crédito: El Tiempo/GDA

George Clooney y Amal Alamuddin son una de las parejas más glamorosas y exitosas de Hollywood. Alamuddin es abogada de derecho internacional y derechos humanos en las Naciones Unidas, y fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2018. Por su parte, Clooney es uno de los actores de Hollywood más reconocidos de los último tiempos. Amal Alamuddin tiene 42 años, diecisiete menos que el actor, de 59.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone (22 años de diferencia)

Cuando el personaje de DiCaprio se ahogaba en el film Titanic, en 1997, su actual novia nacía Crédito: El Tiempo/GDA

Leonardo DiCaprio, de 45 años, es reconocido por numerosos personajes emblemáticos como Jack Dawson en Titanic,Rick Dalton en Once Upon a time in Hollywood y Hugh Glass en The revenant. Camila Morrone tiene 23 años y nació en la época del estreno de Titanic, en junio de 1997. La modelo y actriz de origen italoargentino es hijastra de Al Pacino y lleva dos años saliendo con el actor. Ambos han sido fotografiados por las calles de Los Ángeles (Estados Unidos).

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas (25 años de diferencia)

La diferencia de edad no altera la pareja entre Zeta-Jones y Douglas Crédito: El Tiempo/GDA

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas son una de las parejas más sólidas y más prósperas de Hollywood. Nacieron el mismo día, el 25 de septiembre, pero con 25 años de diferencia: la actriz tiene 50 años y el actor 75. Según el diario español ABC, se conocieron en 1998 durante una presentación de la película El Zorro protagonizada por Zeta-Jones.

Sarah Paulson y Holland Taylor (32 años de diferencia)

Hay 31 años de diferencia entre Paulson y Taylor, que están en pareja hace un lustro Crédito: El Tiempo/GDA

Se conocieron cuando las dos tenían pareja y años después, gracias a Internet, volvieron a encontrarse. Sarah Paulson y Holland Taylor mantienen una relación desde hace cinco años, llamativa por la diferencia de edad que las separa: 31 años. Paulson tiene 45 años y Taylor, también actriz, 77.

Jeff Goldblum y Emilie Livingston (30 años de diferencia)

Goldblum y Livingston se llevan 30 años y tienen dos hijos en común Crédito: El Tiempo/GDA

El actor de Thor: Ragnaroky Parque Jurásico tiene 67 años y se casó en 2014 con su tercera mujer, Emilie Livingston. Ella es una bailarina, contorsionista y trapecista canadiense de 37 años. A la pareja le gusta mostrar sus hábitos saludables en redes sociales y tiene dos hijos.

Madonna y Ahlamalik Williams (35 años de diferencia)

La reina del pop tiene un novio 35 años más chico que ella Crédito: El Tiempo/GDA

La diferencia de edad entre Madonna, de 61 años, y Ahlamalik Williams, de 26, es de 35 años. La pareja declaró su amor en Instagram y durante el confinamiento se dejó ver unida junto a Lourdes Leon, la hija de Madonna, quien sólo se lleva tres años con la pareja de su madre.

Mick Jagger y Melanie Hamrick (44 años de diferencia)

Jagger le lleva 44 años a su pareja, la bailarina Melanie Hamrick Crédito: El Tiempo/GDA

El Rolling Stone Mick Jaggerle lleva 44 años a su joven pareja, Melanie Hamrick. La bailarina, de 33, lleva seis años con el cantante, que ya cumplió los 76. Estrella de ballet clásico, su personalidad es discreta y tranquila, y así la relación que ambos comparten. De acuerdo con el diario El País de España, se conocieron en Japón y viven juntos con su hijo de cuatro años, el octavo de este ícono del rock.