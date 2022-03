Con un tierno video, Isabel Macedo mostró cómo se mueve su beba en la panza: “Me va a estallar el corazón”

Isabel Macedo compartió un video en Instagram que enterneció a sus más de 2 millones de seguidores de esa red social. La actriz dejó en evidencia en las imágenes cómo avanza su embarazo, que ya lleva 27 semanas de gestación, y se mostró muy emocionada de ver que la beba se mueve dentro de su vientre. “Me estalla el corazón”, aseguró.

Luego de que en noviembre pasado Juan Manuel Urtubey confirmara la noticia de que estaban en la dulce espera, cada tanto, la pareja se muestra feliz en las redes sociales junto a su hija mayor Isabelita y la beba que viene en camino. En aquella oportunidad, el exgobernador de Salta dijo en una entrevista radial, y sin entrar en muchos detalles, que la actriz de 46 años se encuentra nuevamente embarazada. A partir de entonces, la pareja se dejó ver muy feliz en familia y la protagonista de Floricienta mostró la evidencia que terminó con las especulaciones sobre el tema.

“Así estamos hoy”, escribió Macedo debajo del video que compartió en Instagram junto a un emoticón de un huevo empollando. La publicación sumó más de 55 mil likes y decenas de comentarios de sus seguidores, en los que no faltaron los de algunos amigos famosos de la pareja. Entre ellos, figuraban Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Joaquín Ferreira y Milagros Brito. “Me muero de amor”; “Abrazo enorme, que alcance hasta que nos veamos”; “Impresionante como se nota que se mueve”; “La sensación más hermosa del mundo”; “Felicidades, Isa”, “Emoción plena cuando patea así”, fueron solo algunos de mensajes que recibió el posteo.

Isabel Macedo compartió las imágenes en Instagram del crecimiento de la panza Instagram

El momento de ternura no terminó ahí. En sus Stories de la red social, la actriz compartió otra secuencia de las imágenes donde se podían ver con claridad las patadas de su beba. “No los quiero aburrir, pero es que se me va a estallar el corazón de amor”, confió a un costado de un video.

Macedo y Urtubey se casaron el 24 septiembre de 2016 en Salta, provincia en la que viven actualmente. Poco tiempo después, la actriz quedó embarazada y el 7 de mayo del 2018 nació Isabel Urtubey. “¿Otra vez padre en breve?”, quiso saber Paulo Vilouta en noviembre pasado cuando crecían los rumores de un segundo embarazo, mientras entrevistaba al político por radio La Red (AM 910). “Exactamente, estamos muy entusiasmados y felices”, confirmó el exgobernador al finalizar la nota.

Isabel Macedo mostró cómo se mueve su bebé en la panza

La actriz reveló el sexo del bebé después de una encuesta que hizo entre sus seguidores para que arriesgaran si sería mujer o varón. Si bien en ese momento la gran mayoría de los votantes, un 78%, vaticinó que sería un varón, solo el 22% indicó que podría ser una niña, Macedo grabó un video para generar más suspenso en torno a la situación y lo hizo vestida con una prenda de color rosa para adelantar lo que ya era un hecho: es una beba.

La actriz contó que se le estallaba el corazón de tanto amor Instagram @isabelmacedophoto

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada… Me parece que ya está, que ya está para decir, porque estuve viendo los resultados. Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es varón: ‘Estás bárbara’. Qué alegría escuchar eso, por favor, tengo unas mañanas muy lindas, hice de todo, estoy tan feliz”, manifestó.