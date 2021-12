Emocionada, Isabel Macedo reveló el sexo del bebé que espera con Juan Manuel Urtubey

A finales de noviembre, y luego de una serie de rumores, Juan Manuel Urtubey confirmó que, junto a su esposa Isabel Macedo, están esperando su segundo hijo. “Estamos muy entusiasmados y felices”, indicó en esa oportunidad el dirigente político, en diálogo con Paulo Vilouta por radio La Red (AM 910). Desde entonces, la reconocida actriz muestra en su cuenta de Instagram cómo atraviesa su nuevo embarazo y, en las últimas horas, decidió revelar el sexo del bebé.

Macedo y Urtubey son padres de Isabelita, de tres años, y ahora se supo que volverán a tener una niña. La noticia la dio la exprotagonista de Floricienta en su perfil de una forma original: antes de realizar el anuncio, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta para que arriesgaran si sería mujer o varón.

La primera foto que compartió Isabel Macedo tras dar a conocer que está embarazada

La gran mayoría de los votantes, un 78%, vaticinó que sería un varón, mientras que solo el 22% indicó que podría ser una niña. Luego de conocer los resultados, Macedo grabó un video para generar suspenso, vestida con una prenda de color rosa.

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada... Me parece que ya está, que ya está para decir, porque estuve viendo los resultados”, comenzó diciendo frente a cámara. Y agregó: “Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es varón: ‘Estás bárbara’. Qué alegría escuchar eso, por favor, tengo unas mañanas muy lindas, hice de todo, estoy tan feliz”.

Isabel Macedo, misteriosa al anunciar el sexo de su bebé

Sosteniendo el tono enigmático, continuó: “Bueno, ya está. ¿Les digo? Capaz sí elegí entre todos los sweaters que tenía este rosa, quién sabe, para darles la noticia, por ahí sí”. Finalmente, decidió revelar si la audiencia había acertado o no con su elección en la votación: lo hizo republicando la imagen de la encuesta con un círculo rosa sobre la opción “mujer” y varios corazones en el mismo color. De esta manera, la actriz se mostró muy feliz dando a conocer que recibirá a su segunda hija.

La actriz realizó una encuesta en Instagram para conocer la opinión de sus seguidores

Vale recordar que el exgobernador de Salta es padre de Mateo, Juana y Lucas, fruto de su relación con Ximena Saravia Toledo. En 2016, Urtubey y Macedo contrajeron matrimonio después de siete meses de un romance que comenzó en una cena con amigos.

La foto familiar en la que posan Isabel Macedo, Isabelita, Juan Manuel Urtubey y sus tres hijos: Mateo, Juana, Lucas

La pareja celebró su unión en una espectacular boda de estilo campestre, organizada en Finca Las Costas con más de 450 personas. Tiempo después, en mayo de 2018, dieron a luz a Isabelita, quien ahora se convertirá en hermana mayor.