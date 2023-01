Confirman la segunda parte de Gladiador: quién será el nuevo protagonista de la película

escuchar

Tras una larga espera de 23 años, Gladiador 2 finalmente es una realidad. Además del regreso del director de la primera entrega, Ridley Scott, recientemente se reveló el nombre del actor principal de esta nueva cinta: Paul Mescal. El film promete conquistar a la audiencia, como lo hizo en el 2000 convirtiéndose en un clásico del cine.

De acuerdo a lo que recoge IGN de la primicia de Deadline, el actor irlandés de 26 años, mejor conocido por su papel en Normal People de Hulu, sería el encargado de dar vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, enfrentará sus propias batallas como adulto.

Paul Mescal tiene 26 años y vive un gran momento en su carrera (Captura video)

El papel protagónico para este nuevo film fue bastante cotizado. Según recopila La Tercera de The Hollywood Reporter, actores como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet fueron considerados para el rol. Sin embargo, tras una favorable reunión entre Scott y Mescal, este último fue quien salió victorioso con la elección.

La película será dirigida y producida por Ridley Scott, con base en un guión escrito por David Scarpa (All the Money in the World). Asimismo, Janty Yates y Arthur Max volverán a estar a cargo del diseño de vestuario y el diseño de producción, respectivamente. Se espera que Gladiador 2 empiece su rodaje en mayo de este 2023, por lo que la fecha de estreno aún es un misterio.

Este film genera gran expectativa debido al éxito que desató la versión original, estrenada en el 2000. Contextualizada en el año 180 d. C. del Imperio Romano, narra la historia de Máximo y Cómodo, dos hombres en busca del poder y la lucha será su arma, que los enfrentará y generará un antes y después en la sociedad. La venganza es el eje principal de la película y la conformación del escenario, como así también el vestuario y la producción, hicieron que se transformara en un clásico del cine que tendrá su segunda parte, para todos aquellos que quedaron fascinados con la primera parte, la historia continúa.

¿Quién es Paul Mescal?

Nacido en Maynooth, Irlanda, Paul Mescal es un actor que inició su carrera en el teatro, donde apareció en numerosas obras en Dublín, y desde entonces no ha dejado el espectáculo. Actualmente, a sus 26 años, vive su momento de más popularidad en su carrera, dejando de ser un anónimo en el mundo de la actuación. Luego de años de trabajo, llegó su primer protagónico que lo catapultó a la fama.

La miniserie Normal People es una de las más populares, considerada un éxito (Captura video)

En 2020, lograría su primer protagónico en pantalla con la miniserie Normal People de Hulu, el cual le permitió ganar un premio BAFTA a “Mejor Actor” y una nominación a los premios Emmy. En este momento, ganó gran popularidad como elogios por su labor.

El año pasado, protagonizó la película dramática Aftersun, la cual fue aclamada y bien recibida por la crítica. Este film lo llevó a conseguir diferentes nominaciones en la presente temporada de premios.

