Conmoción en Survivor: un participante sufrió la amputación parcial de una pierna y suspendieron el reality

Un impactante episodio sacudió a Survivor Grecia y generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de que el programa fuera suspendido tras un grave accidente protagonizado por uno de sus participantes. Según trascendió, el concursante sufrió la amputación parcial de una pierna durante una actividad realizada fuera de competencia, una situación que rápidamente despertó preocupación y provocó una ola de reacciones entre los seguidores del reality.

Stavros Floros, un joven apicultor griego de 22 años oriundo de Kavala, se encontraba en República Dominicana participando de Survivor Grecia cuando sufrió el grave accidente que derivó en la suspensión del programa. El hecho ocurrió cerca de Isla Saona, una reconocida zona turística del Caribe donde se desarrollaban las grabaciones del reality.

El concursante sufrió la amputación parcial de una pierna (Captura: Instagram @stavrosflo)

De acuerdo con la información difundida por el programa, el episodio ocurrió durante un descanso de la filmación, cuando el joven practicaba pesca submarina. En ese momento habría sido embestido por una embarcación turística. Las primeras versiones señalaron que Floros buceaba sin la señalización de seguridad correspondiente, un detalle que habría impedido que el conductor de la lancha pudiera verlo a tiempo.

Frente a las primeras especulaciones que circularon tras el accidente, la productora AcunMedya difundió un comunicado en el que aclaró que el hecho ocurrió durante una actividad recreativa realizada fuera de las competencias del programa. Además, señalaron que continuaban investigando lo sucedido para poder determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Tras el hecho, suspendieron el programa Survivor Grecia

Por otro lado, se informó que Stavros Floros permanecía internado en un hospital de Miami y que su padre tenía previsto viajar para acompañarlo durante su recuperación. Si bien la familia manifestó sentirse más tranquila por su evolución emocional, todavía aguardaban nuevas intervenciones vinculadas a la reconstrucción de la pierna.

El mensaje del joven en sus redes sociales

El mensaje del participante de Survivor tras el accidente (Captura: Instagram @stavrosflo)

En medio de la preocupación que generó el accidente, Stavros también decidió llevar tranquilidad a quienes seguían de cerca su estado de salud y utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. El participante, que recibió miles de mensajes de aliento, compartió un emotivo mensaje dedicado a quienes estuvieron pendientes de su recuperación.

“Un gracias es poco frente a todo el cariño que he recibido; realmente, todo lo que ocurrió fue un verdadero milagro. Les agradezco a todos por haberme regalado esta sonrisa”, escribió el joven, reflejando la emoción y el impacto que tuvo el acompañamiento del público en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.