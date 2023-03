Conmoción por la muerte de la estrella de TikTok Jehane Thomas: tenía 30 años

escuchar

El mundo de las redes sociales está conmocionado por la muerte de la tiktoker de 30 años Jehane Thomas. Su amiga Alyx Reast confirmó la noticia del fallecimiento el viernes pasado, a través de una página de GoFundMe en la que se pedían fondos para la familia. Hace apenas unos días, la influencer había compartido una publicación en la que hablaba sobre sus persistentes migrañas.

Según se describe en la colecta, la estrella de las redes y madre de dos niños murió repentinamente el 17 de marzo. “A pesar de sufrir migrañas y episodios de enfermedad durante varios meses, su fallecimiento fue totalmente inesperado”, se destaca el sitio web.

Conmoción por la muerte de la estrella de TikTok Jehane Thomas GoFundme

Los dos pequeños fueron identificados como Isaac, de casi cuatro años, y Elijah, de uno. “Comencé esta recaudación con la esperanza de reunir algo de dinero para que sus preciosos hijos puedan tener la mejor infancia, crear recuerdos y asegurarse de que están cómodos. Nada les devolverá a su madre, pero esperamos que sirva de alivio a su familia”, se leía en la página abierta por Alyx Reast.

Jehane Thomas tenía 30 años y dos hijos @jehane_x

¿Qué le pasó a Jehane Thomas?

Hace unos días, el 12 de marzo, la influencer compartió una imagen en su cuenta de Instagram al lado de sus hijos. “Seis días ingresada en el hospital y por fin estoy en casa. Ha sido una semana muy dura, no solo física, sino mentalmente. Extrañé a estos dos (...)”, decía. La tiktoker agregó que seguiría el consejo de su comunidad virtual. “Voy a mandar un mail a mi neurólogo a ver qué plan de acción tiene porque no puedo seguir viviendo así”, reconoció. “Puede que esté en casa, pero todavía estoy luchando con estas migrañas (...) No voy a ceder”.

Jehane compartió su estado de salud con sus seguidores @jehane_x

Posteriormente, la mujer agradeció a sus padres por quedarse con los niños, así como a sus mejores amigos, Alyx, Kirsty y Marc. La primera fue quien abrió la página de recaudación de fondos. “Brindo por luchar para que estas migrañas se vayan para siempre”, finalizó.

Compartió su estado de salud con sus seguidores

Thomas tenía más de 82,3 mil seguidores en su cuenta de TikTok, en donde sus últimos videos fueron sobre sus padecimientos. En la mayoría aparecía recostada en una cama. Algunas de esas grabaciones acumulan más de 1,5 millones de reproducciones. Con casi 37.000 seguidores en su cuenta de Instagram, solía compartir momentos con sus hijos y con su familia. También dirigía su propio negocio, Print and Pack, con el que personalizaba tazas o papelería para ocasiones especiales.

Jehane compartía actualizaciones de su estado de salud para sus seguidores

En todo el último mes, Thomas documentó su estado de salud. “Me diagnosticaron neuritis óptica hace unos meses después de que por casi dos años me dijeran que mis migrañas estaban relacionadas con el estrés”, aseguró en una publicación del 5 de marzo. “Pensaron que tenía esclerosis múltiple, que se descartó (por ahora), pero ahora la presión en mi cabeza literalmente me derrumba”.

Días antes de que se anunciara su muerte, la tiktoker hizo un posteo en su cuenta donde hablaba sobre su salud. En el clip aparecía en el hospital. “Todavía espero para someterme a una cirugía”, escribió. Luego, añadió. “No puedo levantar la cabeza sin querer vomitar, no puedo caminar, necesito que me lleven en ruedas a todas partes. Así de grave es mi dolor”.

Lamentan la muerte de la influencer

Los seguidores de la tiktoker lamentan su muerte @jehane_x

Después de que se conoció la noticia del deceso, sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de condolencias: “Descansa en paz, Jehane, realmente no puedo creerlo. Pensando en sus bebés y familia”; “Mi corazón se rompe por ti y tu familia”, escribieron algunos de sus seguidores.

LA NACION