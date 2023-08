escuchar

Gabriela Trenchi fue dada de alta en el Hospital Italiano, luego de una internación a causa de una complicación en su estado de salud en los últimos días. La empresaria textil fue intervenida en 2015 por Aníbal Lotocki, a quien posteriormente denunció por mala praxis; junto a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis o Pamela Sosa, entre otras personalidades que pasaron por la clínica del excirujano. En diálogo con LAM (América), reveló cómo se encuentra actualmente y protagonizó un duro relato con respecto a la inquietante situación: “Me podría haber matado”, aseguró.

“Ayer [por el martes], estuve todo el día en el Hospital Italiano, porque tengo un problema en el intestino, en la parte alta”, comenzó Trenchi, en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM, la noche de este miércoles. Y contó: “Llevo entre 10 y 12 días descompensada, con ataques de pánico, taquicardias... Siento que me descompenso y, en una ocasión, me tuvo que venir a buscar Claudia con la pareja, porque no podía volver a casa”.

El terrible relato de Gabriela Trenchi, quien apuntó otra vez contra Aníbal Lotocki

La internación de Gabriela Trenchi sucedió en medio de la preocupación por la complicación de salud de Silvina Luna, quien permanece en terapia intensiva en el mismo centro médico desde hace más de dos meses y recientemente dio positivo de Covid; y del reciente fallecimiento de Mariano Caprarola, quien también fue paciente de Aníbal Lotocki.

La empresaria relató: “Me operé en agosto de 2015 [por un pequeño retoque con hilos tensores] y empecé a tener problemas al instante. Lotocki nunca se hizo cargo y me podría haber matado”, sentenció.

Gabriela Trenchi sobre Aníbal Lotocki: “Te lleva a la muerte”

Gabriela Trenchi apuntó contra Aníbal Lotocki, quien se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión, efectiva desde febrero de 2022 pero apelada por el cirujano. “Aquí se equivocó la Justicia, porque no se trata de lesiones leves. Son lesiones graves, porque esto no se cura y te lleva a la muerte”, señaló la empresaria, quien detalló que sufrió una complicación de salud que se enfocó en el intestino y que la medicación que tomó no le produjo ninguna mejoría.

Aníbal Lotocki fue denunciado por varias pacientes (Fuente: ARCHIVO)

“Descartaron que tuviera un tumor. Es todo de la medicación, que me dan ataques de pánico, taquicardia... Pero los dolores de cabeza son terribles, los de la columna, la espalda”, advirtió. En tanto, Trenchi recordó los casos de Silvina Luna y de otras víctimas de Aníbal Lotocki. “Ya pasó muchas veces. Silvina está muy mal y yo la estoy pasando bastante complicada. Y así, muchas víctimas que están bastante complicadas con el tema renal”, apuntó.

Y añadió: “Si sigo así, mañana voy con mi pareja al centro de nuevo, porque así no puedo seguir”. Además, la empresaria destacó que los dolores en el cuerpo le comenzaron a los 15 días de la intervención que le realizó el cirujano, en una clínica que no estaba habilitada y mediante la cual le colocó material que ella no solicitó. “No te morís por el material en sí, sino por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Caprarola, como está mal Silvina. Así, vamos cayendo de a una, con distintas dificultades”, concluyó.