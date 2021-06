Connie Ansaldi reveló el insólito apodo con el que la tiene agendada su novio: “Me da vergüenza”

Connie Ansaldi participó del programa Vino para vos, que conduce Tomás Dente por KZO. A modo de sorpresa, la periodista fue sorprendida por su novio “Julito” que le grabó un video y apareció por primera vez en público.

“¡Vamos a conocer a Julito!”, anunció Dente sobre el final del programa. La también emprendedora incrédula consultó: “¡No! ¿En serio?”. Luego, la producción reprodujo la filmación de su pareja.

Connie Ansaldi confesó cómo la tiene agendada su novio en el teléfono

“¡Hola amor! Sos lo más bello, lo más hermoso, lo más inteligente, lo más gracioso. Te amo un montón. ¡Sos mi diosa!”, dijo “Julito” a cámara, notablemente tímido y con mostrando cierta dificultad en el manejo de la tecnología.

La expanelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) contó que llevan más de un año de relación. La pareja se conoció en plena cuarentena por medio de una aplicación de citas llamada Bumble. “¡No puedo creer que haya grabado el saludo! Me da vergüenza, pero no por mí, si no por él”, afirmó Connie.

La periodista se divirtió por la falta de experiencia de su novio para grabarse a sí mismo: “¡Mi vida! ¿Viste que no sabía cómo filmarlo?”, enfatizó entre risas.

Luego, lo mandó al frente con una infidencia: “Es lo más. Desde el día que me conoció... ¿Sabés cómo me tiene agendada? Diosa infartante”. Pese a que Connie reconoció que la halagaba este picante apodo, confesó que le pidió que lo modifique: “Siempre que le tiene que pasar mi teléfono a otra persona, le digo: ‘Por favor cambiame el nombre’”.

Tras esta revelación, Dente quiso saber si ella también lo había guardado en su agenda con un sobrenombre similar, pero nada más lejos que eso. “Como lo había conocido así, lo había agendado como “Julito Bumble”. Ahora quedó solo Julito”, confió.

Pese a que el enamorado de Connie no suele mostrarse demasiado en público, la emprendedora publicó una foto de él en febrero pasado, con motivo de San Valentín y escribió: “Buen día bebé. Te desayuno en la cama”.

Connie Ansaldi mostró a su novio en las redes sociales por San Valentín Instagram: @connieansaldi

El año pasado, la periodista contó en Pampita Online (Net TV) cómo era su estrategia de conquista en Bumble. “A mí me encanta charlar… Pero no todo termina en algo más. Por ejemplo, hacés match con 15, pero te das cuenta que de esos hay diez que no van. Y de esos cinco que te quedan, filtrás a dos y les pasás el WhatsApp”.

En ese momento, reveló que comenzó a implementar una libreta para no perderse con los candidatos. “En un momento hablaba con un montón de pibes y me lo tuve que hacer. Es como la libretita de Pablo Escobar pero con buena onda: ‘Diego, 32 años, bioquímico, tiene familia, vive en Flores’. ¡Sino después le preguntás diez veces lo mismo!”, confió divertida.

LA NACION