Connie Ansaldi sufrió un accidente doméstico y terminó vendada

Connie Ansaldi tuvo un pequeño percance en su hogar luego de organizar un festejo con amigos. La panelista se quemó los cinco dedos de su mano izquierda y exhibió, en las redes sociales, la extremidad vendada.

Ansaldi se lastimó su mano mientras intentaba hacerse un peinado. “Para llevar tranquilidad a la sociedad quiero avisarles que estoy bien, que me quemé con la buclera. Tarada, queriéndome hacer rulos. Pero estoy bien”, publicó en una historia de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Dolorida pero agradecida porque el accidente doméstico no pasó a mayores, la panelista bromeó con la situación, ya que le sucedió después de que una famosa marca de gasas y cremas contra quemaduras fuera tendencia en Twitter.

Ansaldi aprovechó la oportunidad para reconocer la labor del médico que la atendió y remarcó lo importante de la atención a distancia en tiempos de Covid-19. “Le quiero agradecer a Lucas Ponti que es un crack y que me está ayudando. Me está atendiendo con el celular. La telemedicina en estos tiempos es vital, especialmente ahora. De lo contrario, me iba a la guardia. Pero bueno, coronavirus”, manifestó y se despidió de sus fanáticos mostrándose agradecida y subrayando que se sentía bien.

LA NACION