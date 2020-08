Sergio Cotoloni sufrió las consecuencias del devastador incendio en las sierras: "Me agarró parte del campo, el casco, la casa" Crédito: Twitter

26 de agosto de 2020

Los incendios forestales desatados este fin de semana en Córdoba están provocando una tragedia. El fuego comenzó en la zona de Copacabana, a unos 140 kilómetros al norte de la capital, y rápidamente se extendió por las ráfagas de viento y arrasó con gran parte de terrenos donde todo es combustible.

"La verdad no tengo palabras, en cuestión de segundos ves cómo se va perdiendo todo. Ver la cara de mi viejo te deja sin palabras", escribió Lourdes Cotoloni en un posteo que conmovió a más de 100.000 personas.

"Me agarró parte del campo, el casco, la casa. Se quemó bastante. La casa, gracias a Dios, la pudimos salvar. Pero las otras cosas, plantas, rollos... Los animales pudimos salvar a todos. Fuimos cortando alambre y largando, que disparen. No queda otra", relató Sergio en diálogo con LA NACION.

"No tenés palabras para decir en el momento la desesperación. Es cosa de 15 o 20 minutos en la parte del casco y una parte del campo que pasó el fuego. Después quedó todo ardiendo, tratamos de apagar donde se podía y darle prioridad a apagar la casa", contó. "Había ayuda de vecinos, de la policía, llegaron bomberos, pero no había forma de poderlo parar. El viento era impresionante y no había forma de poder parar el fuego", se lamentó.

El fuego comenzó en Copacabana, 140 kilómetros al norte de la capital cordobesa Crédito: Twitter

Según las autoridades, la situación sigue siendo inestable porque el fuego no deja de extenderse ante las adversidades climáticas. Mientras los bomberos continúan trabajando, se mantiene el estado de alerta en toda la región. Se calcula que se perdieron más de 15 mil hectáreas y hubo varias familias evacuadas.

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, sostuvo en su cuenta de Twitter que el clima está castigando a los cordobeses con una gran sequía y mucho viento, y que los daños materiales serán de alguna manera compensados por el Estado. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas, sospechadas de haber iniciado intencionalmente focos de incendio.