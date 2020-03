Aislado en la Quinta Presidencial de Olivos por el coronavirus, el hijo del presidente agradeció a sus seguidores Crédito: Instagram

Estanislao Fernández , el cosplayer hijo del presidente Alberto Fernández, tiene un perfil bajo. No hablamos de Dyhzy , la drag queen que usa para transformarse en mil personajes . Pero esta vez, le habló a cara lavada a sus seguidores desde la Quinta Presidencial de Olivos sobre el aislamiento social obligatorio por coronavirus Covid-19 .

Recién salido de la ducha, explicó que él "no tiene nada que ver con política" y que trata de no hablar sobre la agenda del país pero que no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer el esfuerzo a sus 456.000 seguidores de Instagram.

"Quiero agradecerles posta a todes por estar respetando la cuarentena. Que estén en sus casas bancándola es un montón y sepan que no es poca cosa. Sé que parece fácil para mí estar en Olivos, pero más allá de eso, ustedes están haciendo la diferencia en el mundo", comenzó.

Un rato después dijo entre risas que se había emocionado: "Voy a tratar de no llorar". Y siguió hablando de la importancia del cambio colectivo: "Agradecer nunca está de más y me parece increíble el nivel de responsabilidad que está tomando la gente con esto. Que estén denunciando que alguien rompe la cuarentena o ande por la calle, no es poca cosa".

"De esta tenemos que salir entre todes", remató y agregó que en estos días lanzará un reward (premio en inglés), especialmente para quienes están respetando las medidas del Gobierno. Horas más tarde, en el aburrimiento, anunció su vuelta a Twitter con un usuario enigmático.

En la cima del Gobierno dan ya como un hecho que la cuarentena por la pandemia de coronavirus dispuesta por decreto hasta el 31 de marzo se ampliará hasta después de la Semana Santa . Es decir, hasta el lunes 13 de abril.