Tras dar positivo en el testeo de coronavirus, Baby Etchecopar compartió un video para contar cómo atraviesa la enfermedad Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 09:27

Baby Etchecopar dio positivo en el testeo de coronavirus, lo que provocó la preocupación de sus seguidores. Por esa razón, el conductor quiso llevarles tranquilidad a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. "¡Acá la prueba! Estoy bien. Gracias a todos!", escribió en el posteo.

"Hola, ¿qué tal?", comenzó Etchecopar en el video. "Sale en todos lados que estoy en la guardia de febriles, que estoy en el Hospital de San Isidro. Bueno, es jueves, son las 6:25 de la tarde y estoy en mi casa", declaró el periodista, para aclarar que no se encuentra en una situación de gravedad.

Así, el periodista contó que el testeo de covid-19 le dio positivo y que es asintomático, por lo cual no manifiesta ninguna dificultad ni dolencia. "Me dieron 10 días para descansar, así que dentro de dos lunes me reincorporo a mi trabajo por orden médica", continuó.

Luego, insistió con que su estado es óptimo y disipó los rumores sobre su internación. "Estoy bien, afortunadamente estoy muy, muy bien", definió. Después, mostró la pulsera de seguimiento que se le otorgó tras conocer el resultado de su testeo. "Para desvirtuar cualquier idea es que estoy grabando este video", finalizó.