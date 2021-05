Coronavirus: el dramático relato de Diego Brancatelli desde la clínica

Diego Brancatelli compartió un sentido relato sobre el difícil momento que le toca vivir desde que fue internado en el sanatorio La Trinidad de Palermo, el lunes pasado, por padecer una neumonía bilateral provocada por el Covid-19.

“No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas. Ganas. Todo”, posteó en su cuenta de Instagram junto con una foto de su esposa, quien también contrajo coronavirus, y sus dos hijos. “El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos. En ellos 3. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia Insinga”, continuó.

El panelista de Intratables escribió una reflexión sobre la importancia de cuidar la salud, agradeció a los profesionales que lo están atendiendo y a los amigos y familiares que lo acompañan con palabras de aliento.

“Qué importante es la salud, sin dudas. Cuántos no la valoran. Cuántos regalan sus vidas. Por nada. Pero qué importante también es tener una familia, amigos, compañeros que no han dejado un solo segundo de acompañarme”, reconoció.

“Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un tercero. Que están y estuvieron cerca”, reconoció, y contó cómo se encuentra: “Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible. Sin aflojar”.

“No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible. Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender. ¡Los quiero!”, finalizó.

Hace poco menos de dos meses, el periodista había participado como voluntario para inocularse con la vacuna alemana CureVac contra el coronavirus.

“Hoy participé de un ensayo para evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna alemana CureVac. Orgulloso de poner el cuerpo para que en un futuro cercano millones de argentinos puedan vacunarse. Un 24 de marzo, en un hospital público. ¡Feliz!”, escribió en Twitter. Lo que todavía no trascendió es si el periodista recibió la inmunización contra el virus o un placebo.

