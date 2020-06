Coronavirus. Historia de amor gay en cuarentena

Fabio Aste y Laurentino Blanco, en Historias de cuarentena

Hacer en tiempos de aislamiento con los elementos y la tecnología que estén disponibles en ese contexto. Este fue el rector que utilizaron y seguirán utilizando mientras dure el encierro los dos actores, Laurentino Blanco y Fabio Aste , que conviven y comparten el oficio de la actuación y principalmente las ansias de seguir haciendo a pesar de todo. "Luego de dos años y tres meses, acababa de terminar de hacer mi personaje en ¿Qué hacemos con Walter? -el tremendo éxito de Juan José Campanella que bajó el telón el 8 de marzo, justo antes de que el mundo colapse-. Estaba en una pausa laboral cuando se decretó el aislamiento y, con Laurentino nos miramos y dijimos '¿Qué hacemos?, ¿esperamos a que todo vuelva a la normalidad vaya a saber cuándo o empezamos algo?´. Claramente optamos por la segunda opción y pusimos manos a la obra con un proyecto totalmente nuevo para nosotros en todo sentido", cuenta Aste.

Historias de cuarentena se trata de un gran desafío, de eso no hay dudas. Solamente se valen de lo que pueden tener en su propia casa, por un lado, pero además los dos actores tienen que oficiar de todos los rubros técnicos porque el proyecto es audiovisual: son vestuaristas, iluminadores, continuistas, maquilladores y un largo etcétera de lo más variado que los pone en el abismo de cosas totalmente nuevas para ambos. "Al principio me parecía una locura que con un celular pudiéramos filmar lo que logramos -repasa Aste-, pero para mi sorpresa el resultado es buenísimo. Se nos ocurrió pensar una ficción que tuviera que ver con la situación que estamos viviendo. Son todas historias diferentes que atraviesan personajes que sólo tienen en común la convivencia forzada por las circunstancias. Y así, capítulo a capítulo, se podrán ver distintos tipos de vínculos como parejas, hermanos, por ejemplo. Los capítulos los estamos haciendo nosotros, Laurentino y yo, que contamos con la ventaja de estar conviviendo. Sumamos al proyecto a Nicolás Marina, el autor de El marginal y de Millennials , a quien había tenido la oportunidad de conocerlo por haber hecho las dos temporadas de esta serie. Él nos empezó a dar tips de historias y entre los tres armamos el proyecto. Él escribió el guión y nosotros todo lo demás", cuesta Aste, orgulloso porque al poco tiempo se sumó un equipo de edición y un musicalizador que trabajando cada uno desde su casa completan este grupo de trabajo.

Con el primer capítulo, "El after", ya disponible desde la semana pasada en el canal de YouTube llamado Historias de cuarentena , se lanzan a la aventura de seguir produciendo más capítulos para tener al menos uno por mes y hacerlos durante la cuarentena y con los recursos que cuentan en su propia cotidianidad. En este primer lanzamiento, dos personas que prácticamente no se conocen, solamente han pasado una noche juntos luego de una fiesta y ni sus nombres parecen haberse dicho, se enteran al prender el televisor de la casa de uno de ellos que, hace horas y desde un decreto presidencial, se declaró el aislamiento obligatorio en todo el país. El otro hombre es del interior y al no poder volver a su ciudad deben convivir forzadamente.

"El leitmotiv común de todos los capítulos es que los personajes se transforman durante la cuarentena y sus relaciones no están iguales cuando termina que en un comienzo. Todas las historias hablan de los vínculos: algunos que se disuelven, otros que se arman, vínculos que se potencian y mejoran. También tenemos pensados capítulos de gente sola que se reencuentra consigo misma. Para el tercer capítulo se sumará una actriz invitada que se grabará desde su casa".

La próxima parte llegará antes del 15 de julio y aseguran que su temática será un poco más escabrosa. Mientras que "El after" tiene humor y agilidad con algunos condimentos dramáticos pero con personajes fácilmente reconocibles en situaciones cotidianas, el segundo ahondará en el tema del abuso infantil y su atmósfera se pondrá más oscura con tintes terroríficos.