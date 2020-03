El conductor tuvo que correr por el estudio porque un participante no respetó una recomendación Fuente: LA NACION

Aunque las medidas del gobierno para desactivar la pandemia del coronavirus en nuestro país son estrictas, muchos programas en vivo aún continúan siendo transmitidos en la tv. Bienvenidos a bordo es uno de ellos, y si bien toman algunas precauciones a la hora de jugar, la cosa puede salir mal.

Es que uno de los participantes del programa que encabeza Guido Kaczka quiso hacer un chiste pero cayó muy mal y tuvo represalia por parte del conductor. "Todos son muy calladitos, hay que ponerle onda a esto. ¿Vos cómo andas? ¿A qué te dedicás?", le preguntó a Kaczka que le respondió: "¿Vos me estás cargando? Yo trabajo acá, soy el conductor".

En ese momento, el participante se quiso acercar a Guido para pedirle disculpas y este le gritó: "Pará, que estamos con la distancia". Y luego le dio la orden de inicio del juego haciéndole perder segundos claves por su atrevimiento.

Otra vez él intentó hacer un chiste pero en dos segundos el conductor le frenó el carro y sostuvo: "Me estás descansando. Muy simpático, pero me está hueveando, locutor. Me descansó, como se dice".

Cabe destacar que no acercarse a más de un metro y medio de distancia es una de las medidas de prevención que la Organización Mundial de la Salud recomienda además de lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, adoptar medidas de higiene respiratoria como taparse con el codo al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca .