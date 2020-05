El periodista le respondió en su programa a la conductora de Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 22:11

Luego de que Verónica Lozano se burlara en su programa de Nicolás Wiñazki por su reclamo ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, el periodista no dejó pasar la imitación de la conductora y le respondió en vivo: "Quizás le afectó la cuarentena".

En su segmento Al hueso, en TN Central , Wiñazki explicó que quedó "muy sorprendido" al ver la repercusión que tuvieron sus dichos durante el día de ayer, cuando contó que no pudo conocer a su sobrina recién nacida por el aislamiento decretado hace dos meses. Sin embargo, dijo estar "contento porque tal vez ayudó a pensar".

"También [se sorprendió] por la gente que me ha insultado. Ayer conté algunas vivencias personales sobre la cuarentena que generaron una repercusión muy fuerte. No milité la anticuarentena, para nada, simplemente me hice preguntas. La Argentina ya tiene el récord mundial de cuarentena y está bien. Es increíble que me tenga que explicar a mí mismo, pero las repercusiones fueron increíbles. Conté eso preguntando cosas, porque también tiene que ver con la economía y el sistema de salud, que se preparó en un país que es recontra pobre, que es algo que nos tiene que entrar en la cabeza, pienso yo", dijo.

Además, agregó: "Hubo comentarios de todo tipo, algunos penosos, otros chupamedias de algún sector nacional o provincial. Otro que se enojó porque hablé de Cristina Kirchner, pero lo dije porque están usando la pandemia para garantizarse ciertas cuestiones de sus problemas personales, como por ejemplo, impunidad en los tribunales. Esto es así, Cristina Kirchner logró ralentizar todas las causas en su contra".

Sobre la inesperada imitación que hizo la conductora de Cortá por Lozano, el periodista lanzó: "Hice un comentario personal y me sorprendió lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, que me imitó, y no tengo ningún problema con que me imiten. Me causa gracia. Me sorprende porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuándo va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico".

Para concluir, Wiñazki leyó algunos de los mensajes que recibió en sus redes sociales por su editorial, donde le escribieron que era un "ser horrible", "roñoso", "gordo", entre otros insultos. "No pedí levantar la cuarentena para nada, pero quizás lo que dije generó como un espejo de deseo de gente que sí quiere levantarla y tal vez no se anima a decirlo. Vivan su vida, anímense a hacer, digan ustedes lo que piensan. No quiero exagerar ni ponerme en el centro de nada, pero realmente fue asombrosa la repercusión. Muchos colegas, y otros que dicen serlo, hablaron de esto mismo, militar la anticuarentena, eso es bajada de línea".