Una de las hermanas del periodista se convirtió en madre por primera vez. Wiñazki hizo un relato personal sobre la extensión de la cuarentena y la gestión del poder político

El periodista Nicolás Wiñazki se emocionó cuando contó en el noticiero TN Central que una de sus hermanas fue madre por primera vez, pero que por el aislamiento, no pudo conocer a su sobrina ni saludar en vivo a los padres recientes. "No sé si la clase política está viendo que le estamos dando nuestra vida" , dijo Wiñazki y se preguntó si está bien que la Argentina se convierta en el país con la cuarentena más larga del mundo.

Después de 62 días de confinamiento, las señales del Gobierno indican que la medida no solo no se levantaría, sino que se extendería, en principio, hasta el 8 de junio. Si así fuera, nuestro país superaría incluso a Wuhan que atravesó 76 días adentro, mientras que aquí se cumplirían 80. Por ahora, Nueva York parece posicionarse primera con 83 días de cuarentena que se cumplirán el 13 de junio.

Wiñazki comenzó contando que su hermana Sofía se había convertido en mamá. "Está todo bien, tuvo una hija hermosa, pero la vi por Whatsapp ", se lamentó. El periodista también dijo que ni sus padres ni sus abuelos habían podido conocer a Lena, la recién nacida.

Con un planteo más allá de su situación personal, el periodista señaló: "La clase política no sé si está viendo lo que le estamos dando: nuestra vida. Siempre se le da la vida a la política porque son quienes controlan variables que pueden traernos la muerte, pero en este caso, digo la vida en el sentido de que está pasando. Nació mi sobrina y no sé cuándo la voy a ver. El aislamiento acá va a seguir, falta muchísimo. Perdón por contar algo personal, pero me parece que lo grafica bien. Hoy no vi a mi sobrina, a mi hermana, a mi cuñado. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver".

Sin dejar de mencionar que sabe que es un "privilegiado" por tener trabajo durante la crisis y poniendo en primer lugar a las personas que la están pasando mal, Wiñazki también dijo que " cada uno tiene su historia personal , muchas son parecidas a esta y muchas son terribles".

" ¿Hasta cuándo nos van a tener encerrados? ¿En qué momento el gobierno va a permitir lo que ya se permite en Italia y España?", se preguntó el periodista para referirse a la estrategia de ganar tiempo y acomodar el sistema de salud empobrecido.